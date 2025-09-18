پخش زنده
فرماندار اردبیل از ساماندهی سرویسهای مدارس در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: دراین راستا کنترل و نظارتهای لازم صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه شورای آموزشوپرورش که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: شرکتهای حملونقل در حوزه سرویس مدارس موظف به خدماترسانی بهموقع و بهتر هستند و نباید دانشآموزان و خانوادههایشان در حوزه سرویس مدارس مشکلی نداشته باشند.
وی افزود: برنامهریزیهای لازم انجام شده تا سرویس مدارس برای دانشآموزان استثنایی در شهرستان اردبیل بهصورت رایگان باشد تا این دانشآموزان مشکلی نداشته باشند.
فرماندار اردبیل گفت: در آستانه بازگشایی مدارس هم زیباسازی و رنگآمیزی مدارس هم در شهرستان انجام شده و تمام شرایط برای حضور دانشآموزان فراهم میشود.
قلندری تصریح کرد: ثبتنام دانشآموزان در شهرستان اردبیل انجام شده و هیچ دانشآموزی در شهرستان از تحصیل بازنمیماند.
وی از توزیع بستههای آموزشی به دانشآموزان نیازمند در آستانه بازگشایی مدارس در شهرستان اردبیل خبر داد.