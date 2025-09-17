پخش زنده
معاون برنامهریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: هدف ایمپاسکو استمرار حمایتهای سازمانی و تخصیص به موقع منابع، به منظور هموار کردن مسیر توسعه پایدار در مجتمع پتاس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایمپاسکو، منیژه غلامرضایی در بازدید از مجتمع پتاس خوروبیابانک بر تسریع طرحهای توسعهای، رفع موانع اجرایی، حمایت از نیروی انسانی و تقویت زیرساختهای تولیدی تاکید کرد و این مجتمع را یکی از حلقههای کلیدی در زنجیره تامین مواد معدنی کشور دانست.
معاون برنامهریزی و توسعه ایمپاسکو با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرحهای توسعهای عنوان کرد: ایمپاسکو حمایت خود را از مجتمعها ادامه خواهد داد و تلاش میکند با تقویت زیرساختهای تولیدی و رفع موانع، زمینه ارتقای بهرهوری و پایداری تولید در مجتمع پتاس فراهم شود.
وی افزود: مجتمع پتاس خوروبیابانک به دلیل ظرفیتهای منحصربهفرد در فرآوری شورابه و تولید محصولات معدنی، یکی از طرحهای کلیدی ایمپاسکو محسوب میشود و توسعه آن میتواند اثر مستقیم بر زنجیره تامین مواد معدنی کشور داشته باشد.
غلامرضایی همچنین در خصوص اهمیت هماهنگی بیشتر میان بخشهای مدیریتی و عملیاتی گفت: بهرهگیری از دانش فنی و تجربه نیروی انسانی، کلید موفقیت در تحقق اهداف کلان مجتمع است.