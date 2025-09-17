همزمان با سفر دونالد ترامپ به انگلیس که در میان تدابیر شدید امنیتی انجام شد، بیش از ۵۰ نهاد مردمی و مدنی انگلیس تاکید کردند هر کجا ترامپ حضور داشته باشد فریاد خشم و اعتراض مردمی علیه او و سیاست‌هایش به ویژه در قبال فلسطین نیز بلند خواهد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، لندن در وضعیت امنیتی فوق العاده، همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به انگلیس، که در میان تدابیر شدید امنیتی انجام شد، بیش از ۵۰ نهاد مردمی و مدنی انگلیس تاکید کردند هر کجا ترامپ حضور داشته باشد فریاد خشم و اعتراض مردمی علیه او و سیاست هایش به ویژه در قبال فلسطین نیز بلند خواهد بود.

" اعلام هشدار "سطح بالای تهدیدها"، در انگلیس با آماده باش صد‌ها پلیس مسلح و افزایش تدابیر امنیتی، همزمان با ورود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به انگلیس، متحد سنتی آمریکا در اروپا، دومین سفر رسمی ترامپ به انگلیس به عنوان رئیس جمهور آمریکا با دعوت نظام سلطنتی انگلیس که همچون گذشته با ابراز خشم انزجار از ترامپ همراه شده است.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: به نظرم مهمترین ویژگی ترامپ کمک به اسراییل برای نابودی فلسطین و حمایت از نتانیاهو در کشتار بیشتر مردم فلسطین است.

همزمان با سفر شبانگاهی رئیس جمهور امریکا به انگلیس در میان تدابیر شدید امنیتی، اعلا م شد صد‌ها نفر از افسران پلیس مسلح با حضور در اطراف کاخ وینزور محل استقبال رسمی ترامپ، از او محافظت خواهند کرد و گروهی از ماموران زبده امنیتی و پلیس مسلح، خودروی ویژه ضد انفجار او را همراهی می‌کنند. پلیس انگلیس اعلام کرده است شبکه‌های اجتماعی را هم زیر نظر دارد.

در دور نخست ریاست جمهوری زمانی که دونالد ترامپ برای سفر رسمی به انگلیس آمد، تظاهرات گسترده‌ای ضد او برگزار و گفته شد بزرگ‌ترین تظاهرات در تاریخ انگلیس، علیه رهبر یک دولت خارجی در این کشور بود.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: من معتقدم جامعه آمریکا شبیه رژیم‌های دیکتاتوری شده است. نابودی نهاد‌های دموکراتیک در دوران ریاست جمهوری ترامپ وحشتناک است و من نمی‌خواهم کشور ماه هم به سرنوشت امریکا دچار شود.

شماری از سیاستمداران انگلیسی از جمله اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس و "میشل اونیل"، وزیر اول ایرلند شمالی با اشاره به فجایع غزه، اعلام کردند مراسم ضیافت شام سلطنتی با حضور ترامپ را تحریم کرده‌اند.

به علت نفرت عمومی از ترامپ در میان مردم انگلیس، "کارزار ترامپ را متوقف کنید" در انگلیس، از مدت‌ها پیش برنامه‌های تظاهرات ضد ترامپ را سامان داده است.