

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی یاحقی که با شایستگی تمام مراحل مقدماتی، یک چهارم نهایی و نیمه‌نهایی را با صدرنشینی به اتمام رسانده بود، در مرحله فینال که از رقابت حساس و بالایی میان ورزشکاران برخوردار بود، توانست خوش بدرخشد و یک عملکرد خوبی را ارائه بدهد.

نماینده شایسته ایران در پایان به جایگاه سوم دست پیدا کرد تا برای نخستین بار در تاریخ اسکیت، ایران را صاحب مدال برنز کند.

بدین ترتیب کاروان ایران با کسب نشان برنز یاحقی به کار خود در ماده ۱۰۰ متر پایان داد.

این در حالیست که میلاد صالحی در نیمه‌نهایی، سروش‌مهر و صمیمی‌فر هم در مرحله یک چهارم نهایی با بدشانسی از صعود به فینال بازمانده بودند.