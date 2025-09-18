سرپرست حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: بر علیه دو فردی که سبب آزار و اذیت خرس و روباه شده‌ بودند، اعلام جرم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کیومرث سفیدی، سرپرست حفاظت محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: اخیرا تصاویری در فضای مجازی مبنی بر آزار توله یک خرس قهوه‌ای مخابره شد که در این تصاویر متاسفانه این فرد با چاقو به توله خرس حمله می‌کند که این موضوع از دید حفاظت محیط زیست دور نماند و بر علیه فرد خاطی شکایت به عمل آمد.

وی افزود: همچنین تصاویری در شهر اردبیل منتشر شد که در این تصاویر نیز فردی اقدام به قطع دم روباه کرد که با ثبت شکایت فرد خاطی شناسایی شده و از طریق قانون با وی برخورد خواهد شد.

سرپرست حفاظت محیط زیست استان اردبیل تاکید کرد: هر گونه‌ای در طبیعت نقش خاصی دارد. از حشرات کوچک گرفته تا پستانداران بزرگ، همه در چرخه زندگی، گرده‌افشانی، کنترل آفات و حفظ سلامت خاک نقش ایفا می‌کنند. وقتی یک گونه از بین می‌رود، این تعادل ظریف به هم می‌خورد و می‌تواند اثرات آبشاری منفی بر سایر گونه‌ها و حتی محیط زیست ما داشته باشد

سفیدی از مردم خواست در در صورت ملاحظه هرگونه حیوان آزاری و مواجه نادرست با محیط زیست، مراتب فورا به شماره تلفن اطلاع دهند.