مانور مشترک نظارت بر سموم و آفت کش‌ها در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گفت: در این مانور همزمان با سراسر کشور به مدت ۲ روزاز ۴۸ فروشگاه عرضه‌ی سموم در استان بازدید شد.

منور صفای نیا این رزمایش ملی، با رویکرد کنترل دقیق زنجیره تأمین و توزیع آفت‌کش‌ها، را گام مهم برای توسعه کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست عنوان کرد.

وی افزود: این رزمایش ملی، که با تأکید وزیر جهاد کشاورزی و محوریت سازمان حفظ نباتات برگزار می‌شود، بر شناسایی و برخورد با آفت‌کش‌های غیرمجاز، ممنوعه و تاریخ‌گذشته تمرکز دارد.

صفایی نیا با اشاره به اینکه ۱۰ کلینیک گیاه پزشکی در استان وجود دارد اضافه کرد: مراکز تولید، توزیع، اعم از انبارهای آفت‌کش‌ها، کارخانجات تولید، شرکت‌های توزیع، مراکز عرضه آفت‌کش‌های کشاورزی و داروخانه‌های گیاه‌پزشکی در استان بازرسی می شوند.

وی ادامه داد: در این بازرسی‌ها، کنترل عرضه سموم پرخطر مانند کلرپیریفوس، قرص برنج، دیازینون، پاراکوات و سایر ترکیبات غیرمجاز یا تاریخ‌گذشته در اولویت است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان گفت: یکی از موارد‌ی که مردم باید به آن توجه کنند عرضه سموم باید با داشتن نسخه گیاه استفاده شود.