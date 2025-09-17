

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن سالاری رئیس هیات تیراندازی شهرستان بختگان گفت : مسابقات تیراندازی در دو رده سنی نونهالان و بزرگسالان در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهدای آباده طشک مرکز شهرستان بختگان برگزار شد.

او افزود : در این دوره از مسابقات ۵۰ تیراندار از سراسر استان فارس شرکت کردند.

محسن سالاری بیان کرد : در پایان این مسابقات در رده نونهالان حسین جوکار مقام اول ، کیارش شاکر و محمد مرتضایی مقام دوم و پوریا سالاری مقام سوم را از آن خود کردند.

رئیس هیات تیراندازی شهرستان بختگان ادامه داد: همچنین در رده بزرگسالان محمد رئوف نگهداری مقام اول ، ندا اسماعیلی مقام دوم و مصطفی زارع مقام سوم این مسابقات را کسب کردند.