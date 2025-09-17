پخش زنده
رزمایش سراسری پایش واحدهای عرضهکننده آفتکشهای کشاورزی در شهرستان خانمیرزا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خانمیرزا گفت: ایجاد امنیت غذایی، تولید با کیفیت و حفظ سلامت مصرفکنندگان محصولات کشاورزی و نظارت بر مصرف صحیح آفتکشهای شیمیایی از اهداف این همایش بود.
محمد سعید فرامرزی با اشاره به اهمیت مصرف صحیح آفتکشها افزود: استفاده از آفتکشهای شیمیایی، در صورت رعایت نکردن دستورالعملها و استانداردهای لازم، میتواند امنیت غذایی و سلامت مصرفکنندگان را به خطر اندازد.