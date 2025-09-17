پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی فلاح مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، حدنگاری ۹۰ درصد این شهرکها مطابق قانون جامع حدنگار، نهایی شده است.
مدیرکل اداره کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باقی مانده از شهرکهای صنعتی تا پایان سال صاحب سند حدنگار میشود.