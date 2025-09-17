این دو استان با بهره گیری از هنرمندان چیره دست در زمینه تولید و صادرات صنایع دستی تجربیات خود را به اشتراک می گذارند.

مینای آبگینه،قلم زنی و فیروزه کوبی نقطه اشتراک هنرمندان همدان و اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استان همدان در زمینه‌های مختلف صنایع دستی هنرمندان چیره دستی دارد مثل خیلی از استان‌های کشور از جمله اصفهان که البته در برخی از این هنر‌ها اشتراکاتی هم با هنرمندان اصفهانی دارد. از آموزش و یادگیری این هنر‌ها گرفته تا تبادل مواد و صنایع دستی تولید شده.

هنرمندان همدانی در سه رشته مینای آبگینه قلم زنی روی مس و فیروزه کوبی هم پای اصفهانی‌ها فعالیت می‌کنند. برخی از این رشته‌ها را از هنرمندان اصفهانی آموخته‌اند و در حال حاضر مواد اولیه را هم از اصفهان تهیه می‌کنند. جالب اینکه در تولید این صنایع دستی زیبا و صادرات آنها به خارج از کشور هم با اصفهانی‌ها مراوداتی دارند.