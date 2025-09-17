مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام از جذب ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات برای متقاضیان حوزه چاپ و نشر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ علی هلشی گفت: ۷۵ چاپخانه در استان ایلام دارای مجوز هستند که از این تعداد، ۶۸ مورد دیجیتال و ۷ مورد افست است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام، در حاشیه یازدهمین جشنواره صنعت چاپ و نشر با اشاره به اهمیت صنعت چاپ در انتقال آگاهی و فرهنگ اظهار کرد: این صنعت از نخستین روز‌های پیدایش تاکنون نقش اساسی در صیانت و انتقال فرهنگ و هویت ما داشته است.

وی افزود: استان ایلام با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خود، همواره در مسیر پیشرفت بوده است و فعالان، هنرمندان و چاپخانه‌داران این استان سهم ارزشمندی در تداوم حیات فرهنگی و اجتماعی استان ایفا کرده‌اند.

هلشی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی فعالان این عرصه تشریح کرد: باید قدردان این تلاش باشیم و با نگاهی نو، صنعت چاپ را در مسیر توسعه و همگام با فناوری‌های روز جهان حمایت کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام، با اشاره به همراهی فعالان این عرصه با سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی دولت، گفت: این همراهی آینده‌ای روشن را برای این صنعت ارزشمند در استان رقم خواهد زد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام در سخنانی به اهمیت زبان و صنعت چاپ در انتقال مفاهیم و رشد علمی اشاره کرد.

مهدوی با تاکید بر اهمیت زبان در انتقال مفاهیم علمی، تصریح کرد: زبان، اولین مرجع انتقال مفاهیم است و بدون زبان، هیچ علمی نمی‌تواند منتقل شود.

وی همچنین به اهمیت صنعت چاپ در نشر یافته‌ها و کتاب‌های علمی اشاره کرد و افزود: این صنعت فرصت مناسبی برای معرفی تمدن ایرانی و دانشمندان فرهیخته کشورمان در جهان فراهم می‌کند.

در این آیین از ۴۰ فعال عرصه چاپ در استان تجلیل به عمل آمد.