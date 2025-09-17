برابر تدابیر و ابلاغ ستاد کل نیرو‌های مسلح و برای تعیین تکلیف مشمولان غایب بالای ۸ سال مقرر شد، تمام مشمولان دارای ۸ سال غیبت و بالاتر در طرح انصار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بکارگیری شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون وظیفه عمومی استان گفت: از آنجایی که اسامی مشمولان غایب بالای ۸ سال به معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران ارسال و در سامانه داخلی سپاه بارگذاری شده است نیازی به مراجعه مشمولان این طرح به معاونت وظیفه عمومی نبوده و شخصا می‌توانند برای تعیین وضعیت خدمتی خود به معاونت نیروی انسانی سپاه پاسدارن در استان و یا شهرستان‌های محل سکونت خود مراجعه کنند.

سرهنگ مومن زاده از جمله مزایای این طرح را انعطاف در مدت حضور و انتخاب ساعت حضور در محل کار به صورت توافقی (تمام وقت، نیمه وقت، پاره وقت)، محاسبه واعطاء یک روز کسر خدمت به ازای هر هشت و نیم ساعت همکاری، انعطاف در مدت خدمت وظیفه عمومی ۱۴ تا ۲۱ ماه، بخشش اضاف خدمت سنواتی، رفع غیبت مشمول پس از به کار گیری و ثبت گزینه مشمول طرح انصار توسط سپاه پاسداران در سامانه وظیفه عمومی عنوان کرد.

وی از دیگر مزایای این طرح را امکان خروج از کشور برای سفر‌های زیارتی عتبات عالیات وحج با هماهنگی حفاطت اطلاعات سپاه استانی، حذف ۲ ماه آموزش شبانه روزی، به کارگیری مشمولان طرح، متناسب با تخصص، مهارت و توانمندی افراد و حضور در محل خدمت با لباس شخصی، انجام خدمت در حوزه‌ها و نواحی مقامت، سپاه‌های شهرستانی و استان محل سکونت، اشتغال به کار و زندگی روزمره، همزمان با انجام خدمت در طرح انصار و رفع موانع بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرمایان پس از به کارگیری در طرح برشمرد.

سرهنگ مومن زاده افزود: مشمولان این طرح از امتیازات کسر خدمت تاهل به مدت ۲ ماه، فرزند اول به مدت ۳ ماه، فرزند دوم به مدت ۴ ماه و فرزند سوم به مدت ۵ ماه و همچنین کسر خدمت عضویت در بسیج بابت فعالیت‌های قبل از خدمت ورود به غیبت، کسری سابقه ایثارگری والدین اعم از خدمت در جبهه یا جانبازی برخوردار خواهند شد.