پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان: نظارت بر بازار بهصورت محصولمحور خواهد بود و بر کالاهایی همچون مرغ، میوه، ترهبار و نانواییها تمرکز ویژه می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست ستاد تنظیم بازار استان یزد به ریاست استاندار و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی نظیر کنترل قیمتها، افزایش نظارت بر اقلام اساسی و ساماندهی خدمات مرتبط با مدارس مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این نشست گفت: مهمترین مصوبه امروز، تمرکز بازرسی و نظارت بر بازار با محوریت معاونت اقتصادی استانداری است. نظارتها بهصورت محصولمحور خواهد بود و بر کالاهایی همچون مرغ، میوه، ترهبار و نانواییها تمرکز ویژه خواهد شد.
محمدکاظم صادقیان با اشاره به فعال بودن سامانه ۱۲۴ افزود: از مردم تقاضا داریم تخلفات را گزارش کنند. در حال حاضر بیش از ۱۰ درصد گزارشهای مردمی منجر به تشکیل پرونده شده و امیدواریم این روند با مشارکت شهروندان تقویت شود.
استاندار یزد نیز با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای نظارتی تصریح کرد: نباید چندگانگی در امر بازرسی وجود داشته باشد. دستگاهها باید یکدست و منسجم عمل کنند تا نتایج ملموستری در بازار حاصل شود.
محمدرضا بابایی کمبود بازرس و منابع مالی را از چالشهای جدی عنوان کرد و اظهار داشت: نظارت باید از مبدأ تولید تا سطح بازار صورت گیرد تا از بروز تخلفات در زنجیره تأمین جلوگیری شود.
حسنپور دادستان یزد هم بر لزوم استمرار و هدفمندی بازرسیها تأکید کرد و گفت: نظارتها نباید تنها بر تخلفات بازار متمرکز باشد، بلکه عملکرد ناظران و مجریان نیز باید تحت کنترل قرار گیرد. این امر موجب شفافیت بیشتر و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
همچنین در این نشست مقرر شد شهرداری و آموزشوپرورش با همکاری سایر دستگاهها نظارت ویژهای بر قیمتگذاری روپوش مدارس و سرویس ایابوذهاب دانشآموزان داشته باشند تا نرخهای متعادل و عادلانه برای خانوادهها تعیین شود.