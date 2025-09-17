پخش زنده
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با بهکارگیری بهینه فضولات دامی و پسماندها میتوان راندمان دامداریها را تا ۳۰ درصد افزایش داد.
ابراهیم حسننژاد در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، اعلام کرد: ترویج و توسعه استفاده بهینه از پسماندها و فضولات دامی برای افزایش عملکرد دامداریها از جمله برنامههای جدی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی است، چراکه پژوهشها و تجربیات میدانی نشان میدهد با بهکارگیری این روشها راندمان دامداریها ۳۰ درصد افزایش مییابد و از نظر اقتصادی بسیار سودمند است.
وی افزود: واحدهای دامی میتوانند با استفاده از فضولات دامها به عنوان کود، تولید علوفه را افزایش داده و تا حد قابل توجهی نیاز دامداری به خوراک را مرتفع سازند.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان تولید صنایع دامی کشور نیز گفت: بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بهرهبردار دام سبک و بیش از ۵۰۰ هزار بهرهبردار دام سنگین در کشور فعال هستند که نتیجه تلاش آنان در سال ۱۴۰۳ تولید ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن شیر و ۹۲۳ هزار تن گوشت قرمز بوده است.