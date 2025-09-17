به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سی نابغه»، «جایی در انتهای ریل ها»، «سوم شخص غایب»، «عمر مختار»، «جو موز فروش»، «پیروزی پینگ پنگ»، «رسوایی آرمسترانگ»، «همکاری محرمانه ۲»، «فرش باد»، «همه چیز در مورد خواهرم»، «گروه فک های تکاور» و «مهر یاقوت گمشده»، از دیگر فیلم های است که پنج‌شنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ شهریور، از قاب تلویزیون پخش می شود.

شبکه یک

*فیلم سینمایی «سی نابغه» به کارگردانی «ویکاس بال»، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۳:۳۰، پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ریتیک روشن، مرونال تاکور و آدیتیا سریواستاوا آمده است: آناند کومار پسری جوان در یک خانواده فقیر زندگی می‌کند، او نابغه ریاضی است. آناند از طرف دانشگاه کمبریج دعوت نامه دریافت می‌کند، اما او برای رفتن هیچ پولی ندارد. تا این که رییس یک آموزشگاه گران قیمت او را دعوت به کار می‌کند. او به عنوان معلم و مشاور در آموزشگاه مشغول کار می‌شود تا پول سفر خود را به دست بیاورد. آناند در این آموزشگاه به دانش آموزان پول دار خود آموزش می‌دهد تا در آزمون استخدامی و ورودی یک شرکت رایانه‌ای قبول شوند. او پس از مدتی متوجه می‌شود رییس آموزشگاه از نام او برای جذب بیشتر دانش آموزان مرفه استفاده می‌کند. اما ...

*فیلم سینمایی «جایی در انتهای ریل ها» به کارگردانی «ارنستو کنترراس»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۶:۰۰، پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آدریانا بارازا، کارلو آیزاکس، گیلرمو ویلگاس، بلانکا گوئرا و فاتیما مولینا خواهیم دید: در روستایی کوچک در مکزیک، معلمی مهربان و دلسوز همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا زندگی دانش‌آموزان باهوش کلاسش را تغییر دهد و راهی برای رسیدن آنها به موفقیت‌های بیشتر فراهم کند، کلاس آنها در داخل یک واگن قطار برگزار می‌شود. ایکال، پسری کوچک، به دلیل شغل پدر که کارگر راه‌آهن است، مدام مجبور به جابه‌جایی است و دوستی ندارد. در یکی از این جابجایی‌ها جذب محل زندگی جدیدش می‌شود، جایی که دوستان جدید پیدا می‌کند و ...

شبکه دو

*فیلم سینمایی «سوم شخص غایب» به کارگردانی «وحید نیکخواه آزاد»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۰۷:۴۵، از شبکه دو پخش می شود.

داستان این فیلم درباره سعید پسر نوجوانی است که در شهر اصفهان زندگی می‌کند. مادر سعید فوت کرده و او همراه خواهر و پدر بد اخلاقش در یک خانه قدیمی زندگی می‌کند. سعید دو دوست صمیمی به نام‌های امیر و رشید دارد که ظاهرا همسایه هم هستند. رشید در امتحانات شهریور و در درس ریاضی نمره قبولی نگرفته و پدرش آقا جمشید که راننده کامیونت است، او را مجبور کرده تحصیل را رها کند و با او در سفرهایش همراهی کرده و شاگرد راننده باشد. سعید از این موضوع ناراحت است و با توجه به این که کل تابستان را به او درس داده و برگه چکنویس او را دیده، فکر می‌کند اشتباهی پیش آمده باشد. او از مدیر مدرسه آقای کاشفی میخواهد برگه رشید را دوباره ببیند. آقای کاشفی که درگیری کاری زیادی دارد قول دو روز دیگر را می‌دهد، اما سعید طاقت نمی‌آورد و خودش کلید‌های بابارحیم سرایدار را برداشته و مخفیانه به انبار مدرسه می‌رود و ...

اکبر دست رنج، مرتضی حسینی و اکبر دبّاغیان در فیلم سینمایی «سوم شخص غایب» بازی کرده‌اند.

*فیلم سینمایی جدید «بدون وقت اضافه» به کارگردانی «استفان پاتراسکو»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی رازوان واسیلِسو، سیسیلیا باربورا و نیکودین آنگورونو؛ درباره ویتولتا مدیر یک آسایشگاه سالمندان در بخارست پایتخت رومانیست است. او با یک مشاور از شهرداری توافقاتی می‌کند و طرحی برای گرفتن وام ارائه می‌دهد. مشاور ویولتا به او می‌گوید که اگر بتواند از ساکنین آسایشگاه برای فعالیت‌های فرهنگی مختلف بهره بگیرد، شهرداری هم از او حمایت کرده و وام‌هایی را نیز پرداخت می‌کند. بدون اطلاع از نیات ویولتا، دینو، پیرمردی که در گذشته یک مربی فوتبال بسیار موفق بوده و هم اکنون در آسایشگاه سکونت دارد، وارد ماجرا می‌شود. او تیم فوتبال خودش را از بین برخی از ساکنان تشکیل می‌دهد: کسی که کارمند دولت بوده، یک فرد فرصت‌طلب، یک جوشکار، یک دادستان سابق، یک فعال سیاسی سابق، نگهبان شب و یک پیرمرد مجارستانی. در حینی که مدیر آسایشگاه برای پول و قدرت می‌جنگد، هدف واقعی مشاور و شهردار فراتر از کار‌های فرهنگی ساکنان آسایشگاه است. آنها می‌خواهند آسایشگاه را تبدیل به یک مرکز خرید کنند و ادامه ماجرا...

*فیلم سینمایی «عمر مختار» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۲۳:۱۵، پخش می شود.

این فیلم با بازی آنتونی کوئین، الیور رید، راد استایگر، حسن گل نراقی و رافائل والون؛ در مورد زندگی عمر مختار، رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی در برابر اشغالگری نظامی ایتالیا در دوران پیش از جنگ جهانی دوم است و آن دوران را به تصویر می‌کشد و ...

شبکه سه

*فیلم سینمایی «جو موز فروش» به کارگردانی «استنو»، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۰:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی باد اسپنسور، مارینا لانجر و ماریو اسکارپیتا خواهیم دید: جوی موز فروش مردی با قلب پاک است که کارش را از طریق معاوضه چیز‌ها با موز می‌گذراند. او تعداد زیادی بچه را تحت سرپرستی خود دارد و در یک جزیره دورافتاده با مردم بومی آن زندگی ساده و صمیمی را می‌گذراند. تا این که مردی به نام سم مورنو که خود را نماینده شرکت تورسییو معرفی می‌کند ادعا دارد که از طرف رئیس خود تورسییو مامور است تا تمام معاملات موز را در جزیره تحت کنترل بگیرد و ...

*فیلم سینمایی «پیروزی پینگ پنگ» به کارگردانی «چائو دنگ و بایمی یو»، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۶:۰۰، پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی چائو دنگ، لی سان و تیمی یو خواهیم دید: در اواخر دهۀ ۸۰ میلادی تیم ملی پینگ پنگ چین متحمل شکست‌های مکرر شده و دیگر خبری از آن قدرت همیشگی و بلامنازع نیست. در همین احوال دای مین جیایِ جوان که تا چندی قبل بازیکن تیم ملی بوده و اکنون در ایتالیا به مربی گری مشغول است، به چین بازگشته و برنامۀ کاری خود را به عنوان نامزد پست سرمربی گری تیم ملی ارائه می‌کند. او تنها راز موفقیت را تلاش بی وقفه دانسته و قول می‌دهد ظرف دو سال چین را قهرمان جام معتبر سویث لینگ کند! مسئولان ورزش چین به او اعتماد کرده و.

*فیلم سینمایی جدید «دزدان ماه» به کارگردانی «کیم وای یون»، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ایدن لویی، انسن لو، لوئیس ژیانگ، مایکل نینگ، کیونگ تو، امیل چن شوک وا، دیون چیانگ و چونگ ییک وو خواهیم دید: شرکت لوئی بو، فروشگاه معتبر ساعت‌های لوکس در هنگ‌کنگ، رازی هیجان‌انگیز را در خود پنهان کرده است. این مکان در واقع مرکز فرماندهی دزدان ساعت‌های گران‌قیمت است. تحت هدایت یک فرمانده بی‌رحم، گروهی جسور گرد هم آمده‌اند: یک دزد بی‌پروا، متخصص مواد منفجره، نابغه باز کردن قفل‌ها و یک کارشناس ساعت‌های لوکس. توکیو، جایی که قصد دارند سه ساعت فوق‌لوکس را به سرقت ببرند و ...

*فیلم سینمایی «رسوایی آرمسترانگ» به کارگردانی «استفان فریرز»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۰:۰۰، پخش می شود.

این فیلم با بازی جسی پلمونز، لی پاسه و بیم فوستر؛ درباره لنس آرمسترانگ دوچرخه‌سوار مشهور آمریکایی ا‌ست. وی در سال ۱۹۹۷ به تیم ملی دوچرخه سواری آمریکا پیوست و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ هفت بار عنوان قهرمانی مسابقات تور دو فرانسرا از آن خود کرد. آرمسترانگ در حدود سن ۲۰ سالگی سرطان پیشرفته پروستات داشت. او تقریبا شانسی برای زنده ماندن نداشت. سرطان به مغز، ریه‌ها و شکم او نفوذ کرده بود. سرطان آرمسترانگ با کمک ارکیکتومی درمان شد. اتهامات دوپینگ به آرمسترانگ از زمانی زده شد که شروع به کار با مایکل فراری کرد. آرمسترانگ به صورت قانونی از تستسترون برای درمان سرطان خود استفاده می‌کرد. با این حال اعتراضات او درباره مصرف HGH (هورمون رشد بدن) و دوپینگ خونی نشان می‌دهد که استفاده او بیش از مقداری تستسترون بوده است. بالاخره بعد از سال‌ها آزمایش دوپینگ داد که نتیجه همه آنها منفی بود، بعد از اعترافات تکان دهنده هم تیمی اش لندیس فلوید و ارائه مدارک و اسناد معتبر در زمینه استفاده همه آنها به ویژه آرمسترانگ، از دارو‌های نیرو زا، آرمسترانگ نیز در سال ۲۰۱۳ در مصاحبه خود اعتراف کرد که از دارو‌های افزایش دهنده کارایی استفاده می‌کرده است و ...

*فیلم سینمایی «همکاری محرمانه ۲» به کارگردانی «سوک هون لی»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۲۴:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هیون بین،‌ایم یون آه و‌های جین یو خواهیم دید: یک خلافکار بزرگ بین المللی مواد مخدر به همراه خانواده اش در حال فرار تحت تعقیب پلیس کره جنوبی و شمالی قرار می‌گیرد که در این تعقیب و گریز دختر و همسر او کشته می‌شوند. حالا او پس از سال‌ها زمانی که دو کره قرار است نشستی برای اتحاد برگزار کنند، به کره جنوبی بازگشته تا با انفجار یک ماده سمی انتقام خود از هر دو کره بگیرد. پلیس آمریکا او را چند وقت پیش در خود آمریکا دستگیر کرده بود، اما با صحنه سازی و برای مقاصد شوم سیاسی موجبات فرار او را فراهم می‌کنند. آمریکایی‌ها که از نیت او با خبر هستند می‌خواهند انفجار ماده سمی انجام شود تا از اتحاد دو کره جلوگیری کنند. از طرفی این خلافکار یک میلیارد دلار پول در کره دارد که آمریکایی‌ها چشم طمع به این پول نیز دوخته‌اند؛ لذا آنها یکی از مامورهایشان که اصالت کره‌ای دارد را به دنبال این خلافکار می‌فرستند. او از ماجرای پشت پرده خبر ندارد و قرار است برای دستگیری این خلافکار با یک مامور کره جنوبی و کره شمالی همکاری کند. در ماجرای جست‌و‌جو و تحقیقات هر سه مامور متوجه نقشه آمریکایی‌ها می‌شوند که ...

شبکه چهار

*فیلم سینمایی جدید «سنت اکس» به کارگردانی «پابلو آگوئرو»، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.

داستان فیلم با بازی لوئیس گارل، دایان کروگر و وینسنت کسل؛ مقطعی از زندگی آنتوان دوسنت اگزوپری، خلبان و نویسنده فرانسوی را روایت می‌کند. داستانی مربوط به دهه ۱۹۳۰، زمانی که سنت اکس و دوستش هانری گیومه، هوانوردان پیشگامی بودند که وظیفه ارسال نامه‌ها به صورت هوایی و در مناطق صعب العبور را برعهده داشتند. در یکی از این سفر‌ها گیومه به طرز عجیبی ناپدید می‌شود و آنتوان عزم خود را جزم می‌کند تا او را پیدا کند. سفر او برای یافتن دوستش با عناصری خیالی و فراواقعی همراه می‌شود. مثلا با پسری که نام شازده کوچولو دارد برخورد می‌کند و از او یاد می‌گیرد چگونه از تخیلش برای حل مشکلات بهره بگیرد و ...

*فیلم سینمایی «فرش باد» به کارگردانی «کمال تبریزی»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: یک خانم طراح ژاپنی برای کارناوال سالانه شهر تاکایاما قصد دارد سفارش بافت یک فرش را به قالی‌بافان اصفهانی بدهد. اما به دلیل یک سانحه جان خود را از دست می‌دهد و سفارش نیمه‌کاره باقی می‌ماند. شوهر این خانم به همراه دخترش برای ادای دین به همسر و بافته شدن قالی راهی ایران می‌شوند. در ایران آنها مهمان اکبر و فریبا می‌شوند. اکبر همان دلالی است که قبلا پول فرش را از خانم ژاپنی گرفته و حالا در تلاش است تا در اسرع وقت فرش آماده شود. مرد ژاپنی، یعنی ماکاتو و دخترش در کنار بافندگان ایرانی، مدتی را زندگی می‌کنند و به مرور زمان ارتباط خوبی بین آنها شکل می‌گیرد. دختر که نامش ساکورا است و بعد از مرگ مادرش دچار افسردگی شده، در این مدت با ایجاد ارتباط با دوستان ایرانی‌اش و به خصوص نوجوانی به نام روزبه، روحیه خود را تا حدودی بازمی‌گرداند. ماکاتو نیز فرهنگ ایرانی را پسندیده و در تلاش برای آشنایی بیشتر با آن قرار می‌گیرد. در مسیر بافت این فرش چند بار مشکلاتی ایجاد می‌شود، اما ...

رضا کیانیان، تاکاآکی انوکی، فریبا کامران و فربد احمدجو در فیلم سینمایی «فرش باد» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه تهران

*فیلم سینمایی «همه چیز در مورد خواهرم» به کارگردانی «آنا چرناکوا»، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۳:۳۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی الکساندر آداباشیان، اندری امیلیانو و کلیم بردینسکی خواهیم دید: مینیا جوانی است که می‌خواهد بعد از مدت‌ها به دیدن خواهرش لولیا برود. او و لولیا وقتی بچه بودند شیطنت‌های زیادی می‌کردند و پدرشان اغلب تنبیه‌های سختی برایشان در نظر می‌گرفت. لولیا ازدواج کرده و همسرش فوت کرده و دو پسر دوقلو شیطان دارد که کیف خیریه را که در خانه بوده را به حیاط برده و پسری ان را پرتاب کرده است. ولی آنها نمی‌توانند کیف را پیدا کنند و قرار است که پلیس لولیا را به زندان بیندازد. مینیا به خانه خواهرش می‌رسد و بچه‌ها با انداختن هدیه دایی شان روی قطاری که دوستشان ساخته باعث می‌شوند که لباس آتش بگیرد و ...

*پویانمایی سینمایی «گروه فک‌های تکاور» به کارگردانی «راسموس اِی. سیورتسن»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۰۹:۰۰، پخش می‌شود.

در این پویانمایی با بازی آنجلی بهیمانی، بیل فارمر و باب برگن خواهیم دید: کوین که یک فوک دریایی است و با بنجی دوستان صمیمی هستند و همیشه در اب‌های آزاد با هم خوش می‌گذرانند، گیر یک کوسه قوی و سمج می‌افتند و فرار می‌کنند. ولی بنجی گیر می‌افتد و خورده می‌شود. کوین که پلاک گردن او را در دهان کوسه می‌بیند مطمئن می‌شود که بنجی کشته شده است و به کشتی برمی گردد. در آنجا با همه دوستانش و یک کاپیتان کشتی تصمیم می‌گیرند که کاری کنند که حساب کوسه‌های طماع را برسند و آنها را از آب‌های آزاد بیرون کنند که ...

*فیلم سینمایی جدید «مهر یاقوت گمشده» به کارگردانی «ژنگ جین تئو»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۳:۳۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اریک سوئن، سان یائو وی، لیو زو، چن یو یان و سانگ چن خواهیم دید: امپراطور از شرولی فرمانده کل گارد سلطنتی و برادرش یوفنگ می‌خواهد که مهر یاقوت سلطنتی را به تازگی گم شده است را بیابند. امپراطور یون ون نوه اش را جانشین خود انتخاب کرده است و این در حالی است که شاهزاده یان عموی یون ون از او شایسته‌تر است. امپراطور می‌خواهد که برای بقای سلطنت نوه اش قدرت شاهزاده‌ها را کم کند. یوفنگ و شرولی می‌توانند نسخه دوم مهر سلطنتی را بیابند ولی از ترس این که امپراطور متوجه شود که مهر اصلی نیست به بازار سیاه رفته و مهر اصلی را پیدا می‌کنند. امپراطور هم یون ون را نزد خود فرا می‌خواند و به او می‌گوید که متوجه شده است که او برای حفظ قدرت خود در آینده مهر را برداشته و ...

شبکه نمایش

*فیلم سینمایی «مصرف شده» به کارگردانی «داریل وین»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی زوئی لیسر جونز، ویکتور گاربر، دنی گلوور خواهیم دید: یک مادر در جستجوی علت بیماری پسرش به سرنخ‌هایی از یک برنامه غیر قانونی برای دستکاری ژنتیکی مواد غذایی در یک شرکت بزرگ کشاورزی دست پیدا کرده و تلاش می‌کند از انجام آن توسط شرکت کشاورزی جلوگیری کند که ...

*فیلم سینمایی «مجنون بی لیلی» به کارگردانی «جهانبخش سلطانی»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۱:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم روایت قصه دو برادر رزمنده دوران دفاع مقدس (مرتضی و مجتبی) است که سال‌ها است از یکدیگر جدا افتاده‌اند و با پیداشدن پلاک و انگشتر مجتبی در تفحص، ماجرای پر معمای آنان آغاز می‌شود.

رضا ایرانمنش، جهانبخش سلطانی و رضا توکلی در این تله فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «پدرخوانده» به کارگردانی «فرانسیس فورد کوپولا»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۳:۰۰، پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی مارلون براندو، آل پاچینو، جیمز کان و ریچارد اس؛ درباره رهبر بانفوذ یکی از خانواده‌های مافیایی نیویورک به نام دون ویتو کورلئونه است که پیشنهاد همکاری با یک باند قاچاق مواد مخدر را رد می‌کند. پسر کوچک‌تر کورلئونه به نام مایکل علی رغم میل خود و برای جلوگیری از آسیب و فروپاشی خانواده‌اش، جنگی همه جانبه علیه دیگر باند‌های مافیایی به راه انداخته و ...

*فیلم سینمایی «مکانی آرام: روز اول» به کارگردانی «مایکل سارنوسکی»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۵:۰۰، پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لوپیتا نیونگو، جوزف کوئین، الکس وولف، جایمن هانسو، دنی اوهر و کین آیدن آمده است: در حالی که شهر نیویورک توسط موجودات بیگانه‌ای که با صدا شکار می‌کنند، مورد تهاجم قرار گرفته است، زنی به نام سم برای زنده ماندن مبارزه می‌کند و ...

*فیلم سینمایی «فراموشی» به کارگردانی «یو مین سو»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۷:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سو یی جی، کانگ وو کیم و یو رم بایی خواهیم دید: کیم سون بعد از تصادف خواهرش سوجین او را به خانه می‌برد و از او مراقبت می‌کند. ان‌ها قرار است به زودی شهر را ترک کنند و به شهر دیگر که سوجین از کودکی رویای ان را داشته بروند. سو جین متوجه می‌شود که شرکتی که همسرش جین هو و کیم سون اداره می‌کردند ورشکسته شده است. نیمه شب سوجین برادرش را می‌بیند که بعد از سرو صدا از آپارتمان طبقه بالا با یک چمدان خارج شد و به پلیس می‌گوید که برادرش قتل انجام داده ولی بعد مشخص می‌شود که سوجین دچار توهم است او بار‌ها به برادرش مشکوک می‌شود ولی هر دفعه مشخص می‌شود که سوجین اشتباه کرده است. جین هو به خاطر ورشکستگی و بدهکاری خانه را به آتش می‌کشد که.

*فیلم سینمایی «قصه‌های مجید (صبح روز بعد)» به کارگردانی «زنده یاد کیومرث پوراحمد»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۹:۰۰، پخش می‌شود.

این تله فیلم شامل سه داستان مجزا می‌باشد. قصه اول: جدول ضرب /مجید ریاضی اش ضعیف است دبیر ریاضی جدول ضرب را با تسبیح از او می‌پرسد و برای مجید تسبیح کابوس می‌شود. قصه دوم: تشویش/ یک بار مجید از ریاضی ۱۴ می‌گیرد آقای ناظم می‌خواهد سر صف درباره مجید صحبت کند. قصه سوم: اقای ناظم / معلم نازنین ادبیات عوض شده و آقای ناظم موقتا کلاس را اداره می‌کند انشا مجید بسیار بکر و جالب است و ...

*فیلم سینمایی «پدر خوانده ۲» به کارگردانی «فرانسیس فورد کاپولا»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۱:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آل پاچینو، رابرت دنیرو، رابرت دووال، دایان کیتن، جان کازال، تالیا شایر و لی استراسبرگ خواهیم دید: پس از کشته شدن جان دون ویتو کورلئونه، پسرش مایکل مسئولیت محافظت از خانواده مافیایی کورلئونه را برعهده گرفته و تلاش می‌کند تا امپراتوری خانوادگی خود را گسترش دهد. در این میان او با گانگستری به نام هیمن راث وارد یک معامله تجاری می‌شود، اما از خطری که در کمین او قرار دارد بی‌خبر است و ...

*فیلم سینمایی جدید «تایپیست هنرمند» به کارگردانی «کارول مورلی»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۲۳:۰۰، پخش می‌شود.

این فیلم با بازی مونیکا دولان، کلی مک‌دونالد و جینا مک کی؛ درباره دو زن است که در سفری جاده‌ای با خودروی برقی، به دنبال پایان‌ها و آشتی، دوستی‌شان روز به روز بیشتر می‌شود، اما ...

&فیلم تلویزیونی «یک اتفاق ساده» به کارگردانی «حسن حسینی و مجید عکاف زاده»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۱:۰۰، پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره آقا کمال است که با همسرش مشکلاتی دارند و مدام با هم مشاجره می‌کنند. روزی آقا کمال تصمیم می‌گیرد بعد از بازگشت از محل کار تکلیفش را با همسرش روشن کند و این مسئله را برای همیشه حل کند. او هنگام برگشت به خانه با جعبه‌ای شیرینی و هدیه‌ای که برای نوه کوچکش گرفته است به منزل باز می‌گردد. مهین خانم با دیدن هدیه و شیرینی گمان می‌کند همسرش برای سالروز تولدش تدارک دیده است و خوشحال شده و تغییر رویه می‌دهد. آقا کمال متوجه موضوع می‌شود و برای این که اوضاع بهم نریزد تصمیم می‌گیرد هر طور شده شبانه برای همسرش انگشتری تهیه کند که ...

پوراندخت مهیمن، محمد نریمان و حسن جویره در فیلم تلویزیونی «یک اتفاق ساده» هنرنمایی کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «حس و حال سئول» به کارگردانی «هیون سونگ مون»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۷:۰۰، پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی یو آه این، گو کیونگ پیو و پارک جو هیون؛ در اواسط بازی‌های المپیک سال ۱۹۸۸ میلادی در سئول، یک تعقیب و گریز با ماشین در خیابان‌های سئول اتفاق می‌افتد. در این میان گروهی از رانندگان با استعداد معروف به تیم سانگ‌دونگ، متوجه فساد موجود در پشت این مسابقات شده و ...

*فیلم سینمایی «پدر خوانده ۳» به کارگردانی «فرانسیس فورد کاپولا»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۹:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آل پاچینو، دایان کیتون، تالیا شایر، اندی گارسیا، الی والاک، جو مانتگنا، بریجت فوندا، جورج همیلتون و سوفیا کاپولا خواهیم دید: مایکل تلاش می‌کند تا با توسل به روش‌های مختلف پول شویی، درآمد کلانی که از کار‌های خلاف خود به دست آورده را صرف امپراطوری مافیایی خود کرده، اما ...

*فیلم سینمایی «اوج اضطراب» به کارگردانی «مل بروکس»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۲۱:۰۰، پخش می‌شود.

در این فیلم داستان با بازی مل بروکس و مدلین کاهن خواهیم دید: دکتر ریچارد تورندایک مدیر یک موسسه روان درمانی شده و پس از مدتی متوجه اتفاقات عجیبی درون موسسه می‌شود. پس از اتهام قتل، او مجبور می‌شود با وضعیت روانی خود ...

شبکه افق

فیلم سینمایی «فداکاری» به کارگردانی «گوان هو»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۰:۰۰، پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی ژانگ یی، وو جینگ، لی جیوشیاو، ویژن وی و دنگ چائو، روی ماه‌های پایانی جنگ کره متمرکز است. جنگ کره به دورانی گفته می‌شود که در آن کره شمالی با حمایت چین و شوروی و کره جنوبی با حمایت نیرو‌های آمریکایی با یکدیگر وارد جنگ شده بودند. نیرو‌های چینی برای عبور نیرو‌ها و تجهیزات به جبهه‌های اصلی نبرد باید یک منطقه مهم در کامسونگ را حفظ می‌کردند و با وجود کمبود شدید مهمات و تجهیزات ساخت و ساز و همچنین بمباران پیوسته نیرو‌های دشمن آنها باید با تمام وجود یک پل استراتژیک را که پیوسته در طی حملات و بمباران دشمن تخریب می‌شد تعمیر می‌کردند و آن را برای عبور نیرو‌ها و تجهیزات آماده نگه می‌داشتند. آنها با به خطر انداختن جانشان و فداکاری‌های بسیار زیاد این پل چوبی را به دفعات متعدد تعمیر کرده و حفظ می‌کردند. از طرف دیگر نیرو‌های دشمن نیز با هواپیما پیوسته آنجا را هدف قرار می‌دادند و ...

شبکه کودک

*پویانمایی سینمایی «کاتاک قهرمان» به کارگردانی «کریستین دالر دوپونت و نیکولا لمی»، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.

این پویانمایی درباره کاتاک نهنگ کوچکی است که به همراه خانواده اش در منطقه آب‌های محافظت شده زندگی می‌کند. او علیرغم شجاعت و هوش زیاد به خاطر جثه کوچک و رنگ خاکستری اش مورد تمسخر هم سن و سالان خود است. به همین دلیل او حق ندارد که در دسته نهنگ‌ها زندگی کند و باید نزد مادرش بماند. مادربزرگ کاتاک برای او از خاطره پدربزرگش که موفق به شکست یک نهنگ قاتل شده است می‌گوید. پس از این رخداد پدربزرگ از او می‌خواهد تا با او به آب‌های آزاد بروند، اما مادربزرگ مخالفت می‌کند. کاتاک با توجه به حال نامساعد مادربزرگ تصمیم می‌گیرد به آب‌های آزاد رفته و پدربزرگ را پیدا کند و با خود به دیدن او بیاورد. او در راه با یک نهنگ قاتل به نام جک لین آشنا می‌شود. او دختر جک نایف همان نهنگ قاتلی است که از پدربزرگش شکست خورده است. جک لین با پدر بی رحمش مشکل دارد و دائم به او معترض است. جک نایف که متوجه ورود کاتاک می‌شود، برای گرفتن انتقام به سراغش می‌آید، اما ...

*فیلم سینمایی «داستان اسباب بازی ۲» به کارگردانی «جان لستر»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۴:۰۰، پخش می شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: وودی و دوستانش اسباب بازی‌های پسربچه‌ای به نام اندی هستند. زمانی که مادر اندی یکی از اسباب بازی‌های خراب را در جعبه حراج خانگی می‌گذارد و از خانه بیرون می‌برد، وودی برای نجات او از خانه بیرون می‌رود. او موفق می‌شود اسباب بازی را نجات دهد، اما خودش توسط مردی به نام ال دزدیده می‌شود. ال قصد دارد وودی را همراه با یک مجموعه عروسک دیگر به موزه‌ای در ژاپن بفرستد و از این راه پول دربیاورد. در این مجموعه اسباب بازی جسی، معدن یاب و اسبی به نام بولزای هستند که در گذشته همراه با گاوچرون وودی یک مجموعه محبوب بوده‌اند و حالا با وجود وودی دوباره کامل شده‌اند. وودی ابتدا سعی می‌کند از خانه ال فرار کند و پیش اندی برگردد، اما متوجه می‌شود با بازگشت او مجموعه دیگر کامل نیست و جسی و معدن یاب باید به انبار بروند. وودی به خاطر آن‌ها قبول می‌کند به ژاپن برود و با هم تبدیل به یک مجموعه محبوب شوند، اما ...

شبکه امید

*فیلم سینمایی جدید «تیم ملی در قلب من» به کارگردانی «ایفا اسفنسیه»، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی امیر ماهیرا، مودی کوئسنادی، ایکر اناگارا، آلدو تانسانی، رمزی، مارشا آروان و آری سیهاساله خواهیم دید: بایو پسربچه‌ای ۱۲ ساله از خانواده‌ای معمولی در اندونزی است که رؤیای بزرگش تبدیل شدن به یک بازیکن فوتبال حرفه‌ای و پوشیدن پیراهن تیم ملی اندونزی است. او با مادرش، واهیونی و پدربزرگش، عثمان زندگی می‌کند. پدر بایو سال‌ها پیش در یک سانحه رانندگی درگذشته است، و این فقدان بر خانواده سایه انداخته است. پدربزرگ به شدت مخالف رؤیای بایو برای فوتبال است. او معتقد است که فوتبال آینده‌ای ندارد و بایو باید در مسیری هنری مانند نقاشی یا موسیقی پیشرفت کند، چرا که او یک هنرمند است و می‌خواهد بایو راه او را ادامه دهد. عثمان، بایو را در کلاس‌های مختلف هنری ثبت‌نام می‌کند تا مهارت‌های هنری او را تقویت کند. اما بایو پنهانی با کمک بهترین دوستش، هری، که یک ویلچرنشین است و با کمک دوستشان منگ دولوه که راننده اوست، تمرینات فوتبال خود را دنبال می‌کند و ..

*فیلم سینمایی جدید «تیم ملی در قلب من ۲» به کارگردانی «رودی سودجاروو»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی امیر ماهیرا، مودی کوئسنادی، رندی خریسنا و مونیکا سایانگباتی خواهیم دید: بایو که رویای خود را برای تبدیل شدن به بازیکن تیم ملی نوجوانان اندونزی دنبال کرد، اکنون در آستانه ورود به چالش‌های جدیدی است. او به عنوان کاپیتان تیم ملی زیر ۱۵ سال اندونزی انتخاب شده است، اما این موقعیت با فشار‌های زیادی همراه است. پدربزرگش، عثمان، فوت کرده است، و بایو اکنون با مادرش، واهیونی زندگی می‌کند. اما مادرش نیز درگیر مسائل کاری شده است که باعث می‌شود توجه کمتری به بایو داشته باشد. بایو در خانه، حمایت چندانی از جانب خانواده دریافت نمی‌کند و مسئولیت سنگینی بر دوش اوست. در تیم ملی، بایو با چالش‌های جدیدی رو‌به‌رو می‌شود: فشار کاپیتانی: او باید تیمی متشکل از بازیکنان با پیشینه‌ها و مهارت‌های مختلف را رهبری کند، که این خود فشار روانی زیادی را بر او وارد می‌کند. مربی سابق تیم که بایو به او نزدیک بود، جای خود را به یک مربی سخت‌گیر و با تجربه جدید می‌دهد که رویکردی متفاوت دارد و ادامه ماجرا ..

شبکه فراتر (۴k)

*فیلم سینمایی «اینک آخرالزمان» به کارگردانی «فرانسیس فورد کوپولا»، پنج شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی مارلون براندو، مارتین شین و فردریک فورست خواهید دید: در میانه جنگ ویتنام، سرهنگ نیرو‌های ویژه کورتز عقل خود را از دست داده و به همراه افراد خود که او را به صورت نیمه خدا پرستش می‌کنند در جنگل‌های کامبوج پناه گرفته است. ستوان ویلارد طبق فرمانی کاملاً سری از ستاد مشترک ارتش آمریکا ماموریت یافته تا فرماندهی سرهنگ کورتز متمرد را به شدیدترین وجه خاتمه دهد که ...

*فیلم سینمایی «چشمان مار» به کارگردانی «روبرت شونتکه»، جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی اندرو کوجی، هنری گلدینگ، سامارا ویوینگ و ارسولا کوربرو؛ پیرامون ریشه‌ها و چگونگی شکل گیری شخصیت اسنیک آیز جریان دارد که پس از فاش شدن راز‌های تاریکی که در گذشته‌اش وجود دارند، میزان وفاداری او با یک امتحان بزرگ مواجه می‌شود و ممکن است که این موضوع، جدایی وی از اطرافیانش را به همراه داشته باشد، اما ...