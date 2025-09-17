پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل از برگزاری سومین جشنواره بین المللی عاشیقلار در ۲۷ و ۲۸ شهریور ماه در مجتمع فرهنگی هنری فدک مرکز این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل امیر رجبی اظهار کرد: این جشنواره در راستای پاسداشت موسیقی عاشیقلار و صیانت از موسیقی اصیل و سنتی با هدف تقویت وحدت و انسجام ملی، افزایش نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان، ایجاد همدلی با هنرمندان سایر استانهای کشور و تعامل با کشورهای همسایه با حضور هنرمندانی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، گرجستان و استانهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود: اجرای تخصصی جمعی از هنرمندان داخلی و خارجی، اجرای بخش اول موسیقی عاشیقلار، اجرای بخش رسمی جشنواره، تجلیل از هنرمندان، اجرای بخش دوم موسیقی عاشیقلار، سخنرانی مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله برنامههای سومین جشنواره بینالمللی عاشیقلار در اردبیل میباشد.