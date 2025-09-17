به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شناگر قمی نایب قهرمان رقابت‌های جام آزادی شد. آراد مهدی زاده در فینال ماده ۱۰۰ متر قورباغه با شناگران رده سنی بالای ۱۸ سال رقابت کرد و در نهایت با ثبت حدنصاب ۱ دقیقه و ۲ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه به عنوان نفر دوم به خط پایان رسید و مدال نقره این ماده را از آن خود کرد.

مهدی‌زاده قرار است در دو ماده ۵۰ و ۲۰۰ متر قورباغه هم به آب بزند. رقابت‌های شنای قهرمانی کشور، جام آزادی با حضور ۸۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در استخر مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است.