ماموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی موفق به شناسایی یک فقره زمین خواری به متراژ ۱۵ هزار متر مربع به ارزش ۶۰ میلیارد ریال شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی اخباری مبنی بر تصرف اراضی ملی در یکی از مناطق شهر بیرجند به صورت غیر قانونی دریافت کردند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ دهقان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی در بررسی و تحقیقات میدانی، ۳ نفر از افرادی که با سوء استفاده اقدام به تصرف اراضی ملی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع به ارزش ۶۰ میلیارد ریال کرده بودند را شناسایی کردند.

به گفته وی ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی متهمان را احضار و ضمن تحقیقات از آنها و استعلامات به عمل آمده نیز از ادارات مربوطه در نهایت امر تصرف غیر قانونی محرز شد که متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.