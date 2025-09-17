به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴_۱۴۰۵ آیین اهدای ۱۰ هزار بسته لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند و تحت حمایت بهزیستی مازندران با عنوان "پویش همه حاضر" در مصلی ساری، مرکز مازندران با حضور سیدحسن موسوی چالک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، مسئولان استانی و شهرستانی و خیرین نیک اندیش برگزار شد.

فریبا بریمانی مدیر کل بهزیستی مازندران با اشاره به همکاری و اقدام خیرین در تهیه لوازم التحریر دانش آموزان در قالب پویش ملی "همه حاضر" گفت: در این پویش بسته لوازم التحریر و ملزومات دانش آموزان تحت حمایت و نیازمند شامل کیف، دفاتر، مداد، خودکار، کیف و کفش به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد تومان به منظور بهره مندی آنان از تحصیل در فرایندی زمانی ۱۵ شهریور آغاز و تا نیمه مهر ماه اهدا می‌گردد.

وی با یادآوری اینکه در بهزیستی مازندران بالغ بر ۶ هزار و پانصد دانش آموز تحت پوشش هستند از کمک و اهدا لوازم التحریر به نیازمندان غیر پوشش تا سقف ۱۰ هزار دانش آموز خبر داد.

در این آیین چند تن از خیرین نیک اندیش استان مورد تجلیل قرار گرفتند.