معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه لرستان گفت: در آستانه سال‌تحصیلی جدید ۳۵۰ بسته لوازم‌التحریر در قالب طرح «مهر تحصیلی» بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت لرستان توزیع شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان گفت: در آستانه سال‌تحصیلی جدید ۳۵۰ بسته لوازم‌التحریر در قالب طرح «مهر تحصیلی» از طرف اوقاف و امور خیریه لرستان بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت استان توزیع شد.

حجت‌الاسلام محمدجواد عباس‌زاده با بیان اینکه اجرای امینانه نیت واقفان از مهم‌ترین وظایف اوقاف است، افزود: در لرستان تنها دو موقوفه با نیت کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت و نیازمند داریم که ضرورت دارد با توجه به مشکلات خانواده‌ها در زمینه تأمین لوازم‌التحریر و البسه برای دانش‌آموزان، نیات واقفان به این سمت سوق داده شود.

حجت الاسلام عباس‌زاده با اشاره به اینکه این بسته‌های مهر تحصیلی شامل کیف، دفتر، مداد رنگی، خودکار و سایر لوازم‌التحریر بود که ارزش تقریبی آن ۳۵۰ میلیون تومان است که از محل درآمد بقاع متبرکه و موقوفات و کمک برخی از ارگان‌ها تأمین شد، ادامه داد: سازمان بهزیستی، کمیته امداد و دفتر امام جمعه خرم‌‎آباد و تعدادی از ادارات اوقاف شهرستان‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در اجرای این برنامه مشارکت داشتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه لرستان با اشاره به اینکه این بسته‌های مهر تحصیلی بین دانش‌آموزان نیازمند خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت و الیگودرز توزیع شده است، بر لزوم ترویج فرهنگ وقف و سوق دادن واقفان به سمت مواردی که نیاز امروز جامعه است به‌ویژه وقف برای قرآن و کمک به دانش‌‎آموزان نیازمند تأکید کرد.

وی افزود: همه بودجه‌های موقوفات و بقاع متبرکه در چارچوب نیت واقفان هزینه می‌شود و مردم شریف لرستان باید اطمینان داشته باشند که کمک‌ها و نذوراتشان در مسیر درست به‌کار گرفته می‌شود.