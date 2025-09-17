پخش زنده
معاون مستعدان و آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان، از اجرای طرحهای حمایتی ویژه نخبگان در حوزه خدمت سربازی و کارورزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی نیکبخت معاون مستعدان و آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس طرح شهید صیاد شیرازی، نخبگان کشور میتوانند به جای خدمت سربازی، در قالب پروژههای فناورانه و پژوهشی در صنایع و نهادهای کشور فعالیت کنند.
وی در تشریح طرح شهید صیاد شیرازی گفت: این طرح یکی از پرجاذبهترین برنامههای بنیاد ملی نخبگان است که بر اساس آن، نخبگان واجد شرایط آموزشی، پژوهشی و فناورانه پس از ارزیابی، به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی میشوند تا به جای خدمت نظامی، پروژههای جایگزین فناورانه و پژوهشی را در صنایع و نهادهای کشوری و لشکری انجام دهند.
نیکبخت در ادامه به طرح کارورزی نخبگان اشاره کرد و افزود: در قالب تفاهمنامه با وزارت علوم، دانشجویان مستعد میتوانند یک یا دو ترم تحصیلی در صنعت فعالیت کرده و علاوه بر دریافت حقوق، از مزایای بنیاد نیز بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: این طرح به منظور جذابتر شدن برای استعدادهای برتر، به شرط حفظ کیفیت تحصیلی توسط دانشجو با تسهیلات ویژه همراه است و امکان حفظ امتیازات استعداد درخشان نیز برای دانشجویان فراهم خواهد بود.
معاون بنیاد ملی نخبگان همچنین از تلاش برای افزودن کسری خدمت به نتایج دوره کارورزی خبر داد و اظهار داشت: در صورت موفقیت دانشجویان در دورههای کارورزی، بخشی از کسری خدمت سربازی به آنان تعلق خواهد گرفت که این موضوع در حال نهایی شدن است.
وی در پایان با اشاره به مذاکرات با وزارت بهداشت گفت: «در حال حاضر این تفاهمنامه با وزارت علوم به مرحله نهایی رسیده و با وزارت بهداشت نیز مذاکرات جدی آغاز شده است. امیدواریم در ماههای آینده این توافق نیز نهایی و اعلام شود.»