توزیع بیش از یکمیلیون و ۵۴۰ هزار جلد کتاب درسی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از ورود یکمیلیون و ۵۴۱ هزار جلد کتاب درسی به انبارهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه در ابتدای سال تحصیلی، هیچ دانشآموزی بدون کتاب وارد کلاس نخواهد شد گفت: تاکنون ۹۴ درصد از دانشآموزان دوره ابتدایی و ۶۷ درصد از دانشآموزان متوسطه استان نسبت به ثبت سفارش کتب درسی اقدام کردهاند.
رضایی افزود:انتظار میرود در فرصت باقیمانده تا آغاز سال تحصیلی، سایر دانشآموزان نیز نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
وی با بیان اینکه کتاب درسی بهعنوان مهمترین منبع آموزشی از ابتدای مهرماه باید در اختیار دانشآموزان قرار گیرد، ادامه داد: کتابهای درسی از طریق مدیران مدارس در اختیار دانشآموزان و اولیا قرار میگیرد تا در آغاز سال تحصیلی هیچ دانشآموزی بدون کتاب درسی نباشد.
رضایی ادامه داد: مدیران مدارس موظفاند کتابها را بهصورت کامل و منظم توزیع کرده و زمینه بهرهمندی بهموقع دانشآموزان از این منبع مهم آموزشی را فراهم کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: کتابهای درسی علاوه بر اینکه مرجع اصلی یادگیری دانشآموزان هستند، نقشی اساسی در انسجام فعالیتهای آموزشی و تحقق اهداف برنامه درسی ملی ایفا میکنند و دسترسی به آنها از نخستین روز مهر، زمینهساز شروعی پرنشاط برای سال تحصیلی جدید خواهد بود.