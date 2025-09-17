قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۳۰ هزارتومان باشد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد واین موضوع را در شورای قیمت گذاری پیگیری می کنم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در هشتمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآلات و ادوات کشاورزی، باغبانی، گلخانه، نهادهها، آبیاری و تجهیزات وابسته با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی گفت: امروز امنیت غذایی به یکی از اساسیترین موضوعات جوامع بشری تبدیل شده است و کشوری که در این حوزه نقشه راه نداشته باشد، قطعاً آسیب خواهد دید.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش کشاورزی کشور افزود: کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد ایران است که سه برابر صنعت بازدهی دارد، ۴.۵ میلیون بهرهبردار را در بر میگیرد و ۲۵ تا ۳۰ درصد اشتغال کشور را تأمین میکند. همچنین بیش از ۲۵۰ هزار فارغالتحصیل دانشگاهی در این حوزه فعال هستند، اما به دلیل عدم بهرهبرداری صحیح، این ظرفیتها بلااستفاده ماندهاند.
عسکری ادامه داد: بررسیهای کمیسیون نشان میدهد تنها ۳۰ درصد از احکام دائمی برنامههای پنجساله در حوزه کشاورزی و محیط زیست اجرایی شده که آن هم ناقص بوده است. کمیسیون کشاورزی با وجود بیتوجهی دستگاهها بیش از ۶ ماه در بحث برنامه هفتم کار کرد و یک برنامه جامع و کامل ارائه داد، اما تاکنون گزارش شفافی از اجرای آن دریافت نشده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف بود برای ۶ ماه ذخایر نهادههای دامی همچون ذرت، جو و سویا را تأمین کند، اما این تکلیف بهطور کامل انجام نشده است. بخش کشاورزی با موجود زنده سروکار دارد و کمبود نهادهها بهسرعت به تولیدکننده و سفره مردم آسیب میزند.
وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از کشورها با حداقل امکانات، حداکثر بهرهبرداری را دارند، در حالی که ما با وجود ۸ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاهها و ظرفیتهای علمی و انسانی گسترده، سهم بسیار اندکی از اقتصاد دانشبنیان داریم. تبدیل مقالات علمی به محصول در کشور جدی گرفته نشده و این امر یکی از ضعفهای بزرگ بخش کشاورزی است.
عسکری تأکید کرد: مجلس در برابر کوتاهی دستگاهها سکوت نخواهد کرد. اگر دستگاهها به تکالیف خود عمل نکنند، کمیسیون کشاورزی از ابزارهای نظارتی مانند تحقیق و تفحص، ماده ۲۳۴ و حتی استیضاح استفاده خواهد کرد تا حقوق بهرهبرداران تضییع نشود.
وی همچنین با اشاره به موضوع خرید تضمینی گندم گفت: قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد و این موضوع را در شورای قیمتگذاری به جد پیگیری خواهم کرد. باید منابع لازم برای حمایت از کشاورزان در بودجه پیشبینی شود و اجازه داده نشود که تولیدکنندگان در تنگنا قرار گیرند.
رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان با بیان اینکه جوانان و نیروهای متخصص کشور در سختترین شرایط پای کار آمدهاند، خاطرنشان کرد: امروز نیز باید با مدیریت جهادی و استفاده از ظرفیتهای علمی و مردمی، بهگونهای عمل کنیم که شرمنده بهرهبرداران و مردم نشویم.