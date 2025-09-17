در همایش «یاوران وقف» از صدا و سیمای خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از پیشگامان اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ وقف در استان، قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در همایش «یاوران وقف»، حجت الاسلام بخشی‌پور، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی، از صدا و سیما در راستای اطلاع رسانی و معرفی خدمات وقف و بقای متبرکه استان، قدردانی کرد.

صدا و سیما به دلیل تولید و پخش برنامه‌های مؤثر در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم درخصوص وقف، از سوی نهاد‌های مرتبط و مسئولین این حوزه تجلیل شد.

در این مراسم همچنین از دیگر فعالان رسانه‌ای که با مشارکت در پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف در راستای ترویج فرهنگ وقف گام برداشته‌اند، قدردانی شد.

این امر نشان‌دهنده تأثیرگذاری رسانه‌ها در توسعه فرهنگ وقف و اهمیت هم‌افزایی میان رسانه‌ها و نهاد‌های مرتبط با امور خیریه و اجتماعی است.