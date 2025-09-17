پخش زنده
دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، امکان ثبتنام اولیه و عضویت موسسات، شرکتهای ارائهدهنده خدمات پردازشی گرافیکی و شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به منظور «توسعه زیرساخت پردازشی و فنی و زمینهسازی برای اشتراک گذاری و تجمیع ظرفیتهای پراکنده پردازشی» و «تسهیل و حمایت از فعالیت کسب و کارهای دانشبنیان» از اهداف کلان و همچنین «توسعه زیرساخت پردازشی و فنی» از راهبردها و اقدامات موجود در سند توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی مصوب در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ است که ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ شد، طرح یارانه حمایت از تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان توسط این ستاد در حال اجرا است.
این طرح بدون مهلت زمانی خواهد بود و تمام نقشآفرینان آن امکان عضویت و بهرهبرداری از آن را خواهند داشت.
در این طرح، همه ارائه دهندگان زیرساخت پردازشی گرافیکی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران که دارای امکانات لازم در این خصوص باشند، امکان ثبتنام اولیه را خواهند داشت. این ارائهدهندگان پس از تایید فنی در ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، عضو شبکه ارائهدهندگان خدمات پردازشی معاونت علمی خواهند بود
از مزایای عضویت در این شبکه امکان معرفی شرکتهای دانش بنیان حوزه هوش مصنوعی به آنها برای دریافت یارانه حمایتی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی است.
همچنین شرکتهای دانش بنیان حوزه هوش مصنوعی که زیرساخت پردازشی گرافیکی برای تحقیق و توسعه نیاز داشته باشند، میتوانند با ثبت نام در این طرح به عنوان متقاضی، از مزایای دریافت یارانه حمایتی استفاده کنند.برای ثبت نام اولیه باید تعهدنامه این طرح و همچنین طرح پیشنهادی تحقیق و توسعه حوزه هوش مصنوعی خود را بارگذاری کنند.
از مزایای دیگر این طرح، قرار گرفتن شرکت های دانش بنیان در شبکه بهره برداران پردازشهای سریع با کاربرد هوش مصنوعی است که امکان تعامل سازنده با دیگر شرکتهای دانش بنیان و شبکه ارائه دهندهگان و همچنین استفاده از برنامههای توانمندسازی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی را خواهند داشت.
علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبتنام اولیه به نشانی https://isti.ir/XHkP// مراجعه کنند. در این صفحه ثبت نام اولیه ارائه دهندگان و شرکتهای دانش بنیان بهرهبردار امکانپذیر است.