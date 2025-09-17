به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با بازگشایی مدارس هزار بسته نوشت افزار در بین محرومین و افراد نیازمند مناطق شهری و روستایی و عشایری توزیع شد.

این بسته‌ها شامل کیف، نوشت افزار و پوشاک به ارزش ریالی هر بسته ۱۲ملیون ریال می باشد که با همکاری قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی سپاه پیرانشهر خیرین این شهرستان در بین دانش آموزان مناطق کم برخوردار شهری، روستایی و عشایری توزیع شد.