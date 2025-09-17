درختان بومی مازندران با عمر ۵۰۰ تا ۷۰۰ سال، حالا نهتنها در جنگلها بلکه در خیابانهای شهری نیز کاشته میشوند؛ ابتکاری که با همت گروه دارداری و حمایت نهالستان لاجیم محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نهالستان ۲۰ هکتاری لاجیم در شهرستان سوادکوه با تولید سالانه یکونیم میلیون نهال، نقش مهمی در حفظ و احیای گونههای بومی درختان جنگلهای هیرکانی ایفا میکند. این نهالها عمدتاً برای کاشت در جنگلها پرورش داده میشوند، اما بخشی از آنها با ابتکار گروه مردمی «دارداری» در معابر شهری و خیابانهای مرکز استان کاشته میشود.
گروه دارداری طی ۹ سال گذشته موفق شده است نزدیک به ۶۰ هزار نهال بومی را در شهر ساری و مناطق اطراف آن غرس کند؛ اقدامی نوآورانه که با هدف ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری، افزایش سرانه فضای سبز و حفظ میراث طبیعی استان انجام شده است.
درختان بومی مازندران از جمله افرا، بلوط، توسکا و انجیلی، با ماندگاری بالا و سازگاری با اقلیم منطقه، میتوانند بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ سال عمر کنند و زیبایی، سایه، تصفیه هوا و حفظ رطوبت خاک را برای نسلهای آینده به ارمغان آورند.
نهالستان لاجیم در سال جاری با تولید بیش از ۱.۵ میلیون نهال، سهم قابل توجهی در اجرای طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت» داشته و گونههای کمیاب مانند افرا مازندرانی نیز در این مرکز با هدف جلوگیری از انقراض، تکثیر و احیا شدهاند.
گزارش از حامد گلی