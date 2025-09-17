

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علی اصغر محمدپور رئیس پلیس شهرستان جهرم گفت: ماموران انتظامی شهرستان جهرم هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک خودرو که در حال تردد بود مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه و استعلام از سامانه تشخیص هویت، مشخص شد که راننده مذکور از محکومان متواری است که در سال ۹۰ به اتهام حمل و نگهداری ۳۳۱ کیلوگرم مواد مخدر در یکی از شهر‌های جنوبی کشور دستگیر شده است.

سرهنگ علی اصغر محمدپور ادامه داد: پس از مدتی این متهم با قرار وثیقه از زندان به طور موقت آزاد می‌شود و اقدام به جعل اسناد مدارک هویتی و تنظیم صدور گواهی فوت برای خود می‌کند.

او بیان کرد: پس از صدور گواهی فوت، متهم بیش از ۱۴ سال با اسم مستعار زندگی کرده است.

رئیس پلیس شهرستان جهرم در پایان گفت: این متهم که به حبس ابد محکوم است، پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.