در جریان سفر رسمی رئیس‌جمهور پاکستان به چین سه یادداشت تفاهم میان اسلام‌آباد و پکن به امضا رسید که هدف آن توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های کشاورزی، مدیریت زیست‌محیطی و حمل‌ونقل عمومی است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «هم نیوز»، این اسناد روز سه‌شنبه در مراسمی در شهر شانگهای با حضور «آصف علی زرداری» رئیس جمهور پاکستان و مقامات عالیرتبه چین به امضای رسید.

بر اساس این گزارش نخستین یادداشت تفاهم بر ایجاد پارک علمی ـ آموزشی کشاورزی کنترل‌شده با هدف افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی متمرکز است.

تفاهم برای راه‌اندازی یک مؤسسه آموزش فنی و حرفه‌ای مشترک در حوزه فناوری‌های نوین و آموزش‌های مدرن و همچنین اجرای یک پروژه بازیافت برای ارتقای مدیریت پایدار پسماند و حفاظت از محیط زیست نیز میان طرفین به امضا رسید.

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در حاشیه این مراسم همچنین با جمعی از روسای شرکت‌های خودرو سازی چین نیز دیدار و راهکار‌های تقویست همکاری و سزمایه گذاری شرکت‌های چینی در صنعت خودروی پاکستان مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

رئیس جمهور پاکستان در این دیدار گفت: دولت اسلام‌آباد حمایت‌های لازم برای تحقق پروژه‌های نوین از جمله حوزه خودرو‌های برقی، مینی‌تراک‌ها و انرژی سبز را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم خواهد کرد.

امضای این سه یادداشت تفاهم و مذاکرات اقتصادی در شانگهای، بخشی از تلاش‌های اسلام‌آباد و پکن برای تقویت روابط راهبردی و گسترش همکاری‌های عملی در بخش‌های کلیدی اقتصاد پاکستان ارزیابی می‌شود.