پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز جهانی ایمنی بیماران مراسمی با عنوان مراقبت ایمن برای هر نوزاد و کودک در بیمارستان کودکان اکباتان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان در این مراسم گفت: پارسال بیمارستانهای استان بر اساس ۱۳۴ سنجه یا استاندارد ایمنی بیماران در زمینههای درمانی تجهیزاتی و تاسیساتی ۷۲ درصد موفق به رعایت ایمنی بیماران شدهاند.
غلامرضا کلوندی افزود: برای افزایش آگاهی کادر درمان کمیتههای ایمنی به صورت دائمی در بیمارستانها تشکیل و پایشهای ایمنی انجام میشود و در کنار آن کارگاههای آموزشی هم برای کادر درمان برگزار میشود.