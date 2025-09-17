به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین آهنی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ بیش از 400 مورد از خدمات این وزارتخانه که معادل 90 درصد از همه خدمات است، شناسه دار و ارائه شده در درگاه دولت است.

بر اساس آمار این وزارتخانه ۷۸ مورد از مجوزهای مربوط به بخش کشاورزی بصورت برخط صادر می شود.

اجرای دولت الکترونیک بر اساس قانون برنامه هفتم باهدف تسهیل امور اداری و اجرایی و همچنین کاهش زمان و هزینه های دولت در حال اجراست و وزارت جهاد کشاورزی نیز اجرای دولت الکترونیک را از سال ۱۴۰۱ آغاز کرده است.