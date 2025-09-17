وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: امروز بیش از هر زمانی به پرچم اخلاق در رسانه نیاز داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه صدمین سال فعالیت روزنامه اطلاعات، قدیمی‌ترین روزنامه ایران، آیین رونمایی از پوستر «اخلاق در رسانه» با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از اندیشمندان، استادان دانشگاه، پیشکسوتان روزنامه‌نگاری و مدیران مؤسسه اطلاعات برگزار شد.

در این آئین بر جایگاه روزنامه اطلاعات به‌عنوان سرمایه‌ای فرهنگی و هویتی در تاریخ مطبوعات کشور و ضرورت بازگشت به اخلاق رسانه‌ای تأکید شد.

سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این مراسم با تأکید بر اینکه بقای جامعه بدون اخلاق ممکن نیست گفت: اخلاق رسانه‌ای ، همان پرچمی است که «زنده‌یاد دعایی » در مطبوعات ایران برافراشت و امروز بیش از هر زمان دیگر باید در برابر رنگارنگی شعارها، پرچم اخلاق را بر میز مدیران، معلمان و رسانه‌ها نشاند.

وی افزود : اگر امروز ایران قوی را داریم، فرهنگ ایرانی، تمدن ایران، هنر ایران، ادب ایران و شعر ایرانی هویت دارد، به خاطر انسان‌های بافضیلت و معرفتی است که از جوانی عبور کردند تا این درخت تنومند همیشه سبز بماند.

وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد: هویت فرهنگی و اعتباری روزنامه اطلاعات در اخلاق، فضیلت و میراث فکری زنده‌یاد دعایی و همکاران بااخلاق آن نهفته است. ثبت این سرمایه فرهنگی در حافظه ملی برای تداوم راه اخلاق‌گرایی در فضای رسانه‌ای کشور ضروری است.

در حاشیه این آیین، سیدرضا صالحی‌امیری از موزه روزنامه اطلاعات، اتاق کار زنده‌یاد دعایی، تحریریه، چاپخانه و بخش‌های مختلف مؤسسه نیز بازدید کرد.

حمید سیدی، مدیر انتشارات مؤسسه اطلاعات در این مراسم با ارائه گزارشی از برنامه‌های صدمین سال انتشار این روزنامه گفت: از مهم‌ترین محورهای این رویدادها می‌توان به مرور یک قرن رویدادهای تاریخ معاصر در صفحات روزنامه اطلاعات، تدوین تاریخ شفاهی مؤسسه، انتشار کتاب‌های فاخر از جمله اثر شاخص «قرن»، تهیه ویژه‌نامه‌های تخصصی، دیجیتال‌سازی آرشیو و طراحی چشم‌انداز آینده روزنامه اشاره کرد.

حجت‌الاسلام ایزدپناه نماینده ولی‌فقیه در مؤسسه اطلاعات نیز با اشاره به میراث اخلاقی و فکری زنده‌یاد سیدمحمود دعایی افزود : گفتمان روزنامه اطلاعات را زبانِ کاهش رنج مردم می‌دانیم؛ روزنامه‌ای که باید آینه‌ای از رنج‌های ناشی از جهل، بروکراسی و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و در مسیر کاهش این رنج‌ها گام بردارد.

همایون امیرزاده مدیرعامل مؤسسه اطلاعات نیز با بیان اینکه «امروز شاهد پایان پروژه تولید بیش از یک‌میلیون و صد هزار جلد کتاب هستیم» بر ضرورت ثبت صدمین سال فعالیت روزنامه اطلاعات در فهرست میراث ناملموس فرهنگی کشور تأکید کرد.

محمدرضا نوروزپور، معاون رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با هشدار نسبت به گسترش «باج‌نیوزها»، «فیک‌نیوز»، جنگ شناختی و عملیات روانی در فضای رسانه‌ای امروز، اخلاق رسانه‌ای را مهم‌ترین نیاز زمانه دانست و گفت: اگر بخواهیم مصداق اخلاق در رسانه را معرفی کنیم، مرحوم دعایی همان نماد فضیلت و انسانیت در مطبوعات ایران است.

باقر ساروخانی، استاد پیشکسوت جامعه‌شناسی ارتباطات نیز در این مراسم با تجلیل از شخصیت زنده‌یاد دعایی، تأکید کرد: وقتی رسانه امین مردم باشد و در نظام ارزش‌ها جای گیرد، شهروندان نه‌تنها افتخار می‌کنند مقاله‌ای در آن منتشر کنند بلکه انتشار کتاب در آن مؤسسه را نیز مایه مباهات خود می‌دانند.