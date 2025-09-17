به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراد بدری اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ماه مهر و بازگشایی مدارس، اتاق اصناف مرکز استان خوزستان اقدام به برپایی نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در شهرستان اهواز کرده تا شهروندان بتوانند کلیه اقلام مورد نیاز خود را به راحتی و با قیمتی مناسب‌تر و بصورت یکجا تهیه کنند.

وی افزود: در این نمایشگاه علاوه بر کیف و کفش مدارس، لوازم‌التحریر، پوشاک، در برخی از غرفه‌ها نیز مواد غذایی و پروتئینی عرضه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز خوزستان بیان کرد: اقلامی که در نمایشگاه فروش پاییزه توزیع می‌شوند با تخفیفات ویژه و با کیفیت و قیمت مناسب به شهروندان عرضه می‌شود و در مجموع دسترسی بهتر شهروندان به این اقلام و کالاها، از مهم‌ترین اهداف برپایی نمایشگاه است.

رییس اتاق اصناف مرکز استان خوزستان اظهار کرد: هر سال نمایشگاه فروش پاییزه توسط اتاق اصناف اهواز در روز‌های پایانی تابستان در اهواز برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این نمایشگاه تامین اقلام و نوشت‌افزار ضروری و مورد نیاز دانش‌آموزان مدارس است و در این نمایشگاه تولیدکننده و فروشنده به صورت مستقیم در کنار هم حضور دارند و دست دلالان و واسطه‌ها کوتاه شده است. این اتفاق باعث اتصال زنجیره تامین و تولید و عرضه و مصرف به هم و ایجاد رقابت به نفع مصرف‌کننده و مشتری می‌شود. قیمت اقلام در نمایشگاه کارشناسی می‌شود و باید ۱۵ درصد زیر قیمت بازار باشد، در غیر این صورت اجازه فروش کالا به هیچ عنوان داده نمی‌شود.

وی گفت: در نمایشگاه امسال فروش پاییزه اهواز برند‌های ایرانی تولیدکننده نوشت‌افزار هم حضوری پررنگ دارند. علاوه بر این، محصولات ایرانی با فرهنگ ایرانی سازگارتر هستند. برند‌های ایرانی تولیدکننده نوشت‌افزار ایرانی طی چند سال اخیر با شناخت ذائقه مصرف‌کنندگان توانسته‌اند سهم مناسبی را از بازار نوشت‌افزار به خود اختصاص دهند.

رییس اتاق اصناف اهواز بیان کرد: در نمایشگاه فروش پاییزه امسال اهواز شاهد حضور برند‌های ایرانی و اسلامی هستیم و تنوع کالا‌های ایرانی بالاست و در نتیجه شاهد رقابت سالمی میان تولیدکنندگان خواهیم بود، اما یکی از جنبه‌ها و الزامات برگزاری هر رویدادی، نظارت است و در صورت نبود نظارت شاهد وقوع تخلفات مختلف نظیر کم فروشی و گران‌فروشی خواهیم بود.

بدری با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در نمایشگاه فروش پاییزه مستقر هستند، گفت: این دستگاه‌ها بر فروش کالا‌ها نظارت می‌کنند. مصرف‌کنندگان در صورت وقوع هر نوع تخلف با مراجعه به غرفه اتاق اصناف در نمایشگاه با ارائه محصول موردنظر و ارجاع آن به بازرسان اقدام به طرح شکایت کنند.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه تولیدکنندگانی از استان‌های مختلف کشور در کنار تولیدکنندگان خوزستانی به فروش محصولات خود با قیمت مصوب دولتی اقدام می‌کنند، گفت: نمایشگاه فروش پاییزه اهواز از ۲۵ تا۳۰ شهریور از ساعت ۱۷ عصر تا ۲۲ شب در مجموعه نمایشگاه بین‌المللی اهواز در کیانپارس برپا است.