طی ایجاد ترانشه‌هایی در کاوش مقابل مسجد جامع کمرزرین اصفهان شواهد معماری و آثار منقول متنوعی از ادوار مختلف اسلامی نمایان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی شجاعی اصفهانی سرپرست هیئت باستان‌شناسی گفت: طی این کاوش شواهد معماری و همچنین فضاهای صنعتی در اعماق مختلف نمایان شد. کاوش مقابل مسجد جامع کمرزرین اصفهان از ۲۷ مرداد آغاز شد و در صورت تامین اعتبار تا ۹ مهر ادامه خواهد یافت.

او افزود: کاوش اخیر در ادامه فعالیت‌های تیم باستان‌شناسی دانشگاه هنر اصفهان است که از اسفندماه ۱۴۰۲ در گذر کمرزرین مقابل مجتمع طلا و جواهر خورشید آغاز شد. این محدوده که به نام محوطه «کمرزرین دو» معروف شده به وسعت بیش از ۱۲۰۰ متر مربع اندک بخش باقی مانده از طرح ۳۲ هکتاری میدان و زیرگذر امام علی را در بر می‌گیرد که بدون انجام مطالعات باستان‌شناسی گسترده تخریب شد.

این باستان‌شناس اظهار کرد: هدف غایی در این برنامه ایجاد یک موزه باز شهری است که مرحله نخست آن در گذر کمرزرین با همکاری دانشگاه هنر اصفهان، اداره کل میراث استان و سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان مراحل پایانی خود را طی می کند و امیدواریم مطالعات چگونگی اجرای آن در بخش اخیر نیز به زودی آغاز شود.

شجاعی اصفهانی افزود: محوطه در نزدیک مسجد جامع اصفهان قرار دارد و طبیعتا لایه های زیستی فشردۀ ادوار مختلف اسلامی را در بر می‌گیرد و چه بسا شواهدی از دوران پیش از اسلام را آشکار کند. در طی ایجاد ترانشه‌های کنونی شواهد معماری و آثار منقول متنوعی از ادوار مختلف اسلامی نمایان شد که در میان آنها می توان به شواهد معماری که نشان از ساخت و سازهایی متفاوت از فضاهای مسکونی دارد و همچنین فضاهای صنعتی در اعماق مختلف اشاره کرد.

او تصریح‌ کرد: مطالعات ژئوفیزیک در قبل از شروع کاوش شواهد وجود آثار فرهنگی دست کم تا عمق شش متر را محرز کرد و با ادامه کاوش می توان از چگونگی این آثار اطلاع حاصل کرد. در میان آثار منقول باید به طیف متنوعی از تزئینات معماری از قبیل کاشی‌های زرین فام و کاشی‌های معرق و همینطور مجموعه ارزشمندی از سکه‌های فلوس اشاره کرد.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی خاطرنشان‌ کرد: بنا بر شرح شاردن و تاورنیه در دوره صفویه از این بخش شهر، امکان وجود بازار و بناهای سلطنتی از قبل از دوره صفویه در آن وجود دارد که اثبات آن مستلزم مطالعۀ بیشتر روی یافته ها و اتمام کاوش دارد.