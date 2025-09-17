پخش زنده
نوزدهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور با شرکت ۲۱ تیم از استانهای مختلف در همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نوزدهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشور، گرامیداشت سرداران شهید حاجی بابایی با شرکت ۲۱ تیم از استانهای مختلف در همدان آغاز شد.
رییس کمیته مسابقات، اردوها و لیگ فدراسیون کبدی گفت: رقابتهای کبدی قهرمانی جوانان پسر کشور، به مدت ۳ روز به میزبانی همدان برگزار میشود و در پایان ۳۰ بازیکن برگزیده برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان به اردوی آمادگی تیم ملی جوانان دعوت خواهند شد.
مجتبی تازیکه افزود: در این دوره از رقابتها ۲۱ تیم از استانهای اردبیل، ایلام، البرز، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، گلستان، قم، مازندران، قزوین، لرستان، یزد، همدان و فارس، به میزبانی سالن امام علی (ع) دانشگاه آزاد همدان با یکدیگر رقابت میکنند.
او همچنین گفت: پیکارهای کبدی قهرمانی جوانان جهان، بهمن امسال به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد.