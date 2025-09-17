پخش زنده
امروز: -
واحد پنج گازی نیروگاه برق و بخار پتروشیمی دماوند بوشهر به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات با موفقیت به شبکه سراسری برق کشور متصل و وارد چرخه تولید انرژی الکتریکی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، واحد پنج گازی نیروگاه دماوند در جهت افزایش پایداری شبکه و کاهش چالشهای ناشی از ناترازی برق بهرهبرداری شده و ظرفیت منصوبه نیروگاههای حرارتی کشور با سنکرون این پروژه به ۷۷ هزار و ۹۲۵ مگاوات رسیده است.
ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور در نیمه نخست امسال بالغ بر دو هزار و ۷۲۵ مگاوات افزایش یافته است که این اقدام از طریق سنکرون واحدهای گازی جدید نیروگاههای المهدی، خرمآباد، نکا، مکران، دماوند و واحد بخار نیروگاههای رودشور و بعثت پارسجنوبی محقق شده است.
همچنین در طی این مدت توان تولید برق واحدهای گازی نیروگاههای حافظ، سبلان، شهیدسلیمانی، سنندج، سلطانیه، فردوسی، پرند، فولاد مبارکه، پرهسر و تربتحیدریه ارتقا و همچنین محدودیت تولید نیروگاههای بخاری شازند، شهیدمفتح، شهیدرجایی، شهید منتظری، اصفهان، شهید بهشتی، تبریز، منتظرقائم، نکا، ایرانشهر، بندرعباس، رامین، بعثت و بیستون برطرف شده است.