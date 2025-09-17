علاوه بر کشف کاشی‌های زرین فام و معرق و مجموعه ارزشمندی از سکه‌های فلوس، شواهد وجود ساخت و ساز مسکونی در کمر زرین نمایان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست هیئت باستان‌شناسی گفت: طی ایجاد ترانشه‌های کنونی در کاوش مقابل مسجد جامع کمرزرین شواهد معماری و آثار منقول متنوعی از ادوار مختلف اسلامی نمایان شد که در میان آنها می‌توان به شواهد معماری که نشان از ساخت و ساز‌هایی متفاوت از فضا‌های مسکونی دارد و همچنین فضا‌های صنعتی در اعماق مختلف اشاره کرد.

علی شجاعی اصفهانی افزود: کاوش مقابل مسجد جامع کمرزرین اصفهان از ۲۷ مرداد ماه آغاز و در صورت تامین اعتبار تا ۹ مهر ادامه خواهد یافت.

به گفته وی کاوش اخیر در ادامه فعالیت‌های تیم باستان‌شناسی دانشگاه هنر اصفهان است که از اسفندماه ۱۴۰۲ در گذر کمرزرین آغاز شده است.

شجاعی اضافه کرد: این محدوده که به نام محوطه «کمرزرین دو» معروف شده به وسعت بیش از ۱۲۰۰ متر مربع اندک بخش باقی مانده از طرح ۳۲ هکتاری میدان و زیرگذر امام علی را در بر می‌گیرد که بدون انجام مطالعات باستان‌شناسی گسترده تخریب شد.

این باستان‌شناس گفت: هدف غایی در این برنامه ایجاد یک موزه باز شهری است که مرحله نخست آن در گذر کمرزرین با همکاری دانشگاه هنر اصفهان، اداره کل میراث استان و سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان مراحل پایانی خود را طی می‌کند و امیدواریم مطالعات چگونگی اجرای آن در بخش اخیر نیز به زودی آغاز شود.

شجاعی اصفهانی افزود: محوطه در نزدیک مسجد جامع اصفهان قرار دارد و طبیعتا لایه‌های زیستی فشردۀ ادوار مختلف اسلامی را در بر می‌گیرد و چه بسا شواهدی از دوران پیش از اسلام را آشکار کند.

او گفت: مطالعات ژئوفیزیک در قبل از شروع کاوش شواهد وجود آثار فرهنگی دست کم تا عمق شش متر را محرز کرد و با ادامه کاوش می‌توان از چگونگی این آثار اطلاع حاصل کرد. در میان آثار منقول باید به طیف متنوعی از تزئینات معماری از قبیل کاشی‌های زرین فام و کاشی‌های معرق و همینطور مجموعه ارزشمندی از سکه‌های فلوس اشاره کرد.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی گفت: بنا بر شرح شاردن و تاورنیه در دوره صفویه از این بخش شهر، امکان وجود بازار و بنا‌های سلطنتی از قبل از دوره صفویه در آن وجود دارد که اثبات آن مستلزم مطالعۀ بیشتر روی یافته‌ها و اتمام کاوش دارد.

گذر تاریخی کمر زرین در یکی از کهن‌ترین نقاط اصفهان و در نزدیک مسجدجامع این شهر قرار دارد. دو سال پیش، عملیات گودبرداری با لودر برای احداث گذر کمرزرین به تخریب لایه‌های باستانی و مشهود شدن شواهدی از دو سازه معماری منجر و به این ترتیب این کار، متوقف و عملیات باستان‌شناسی شهری با توافق بین پژوهشگاه میراث فرهنگی، سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان و دانشگاه هنر از حدود دو سال پیش آغاز شد.