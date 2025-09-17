معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، از عبور موفق ایران از یک جنگ ترکیبی پیچیده خبر داد و آن را دفاع مقدس دوم نامید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار قمی، معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور، در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان مازندران با اشاره به تحولات امنیتی اخیر، از عبور موفق جمهوری اسلامی ایران از یک جنگ ترکیبی و پیچیده خبر داد و آن را «دفاع مقدس دوم» نامید.
وی با گرامیداشت یاد شهدا، بهویژه شهدای جنگ اخیر از جمله شهید رئیسی و شهید هنیه، گفت: دشمن با بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، نفوذ انسانی و فشارهای روانی، قصد داشت زیرساختهای حیاتی کشور را هدف قرار دهد و فضای عمومی را متشنج کند، اما با اقدام بهموقع نیروهای مسلح، انسجام ملی و هدایتهای مقام معظم رهبری، نقشههای آنان نقش بر آب شد.
سردار قمی با تأکید بر اجرای دقیق دستورالعملهای پدافندی، خواستار آمادگی همهجانبه دستگاهها، آگاهیبخشی عمومی و مصونسازی زیرساختهای حیاتی کشور شد.
وی از تدوین و ابلاغ ۱۴ دستورالعمل جدید در حوزههای مختلف پدافندی خبر داد و گفت: طرحهای شهید آبشناسان، شهید شاکری، شهید فروشان و شهید زاهدی، نقشه راه دستگاهها در شرایط اضطراری هستند و باید توسط فرمانداران، شهرداران و مدیران کل عملیاتی شوند.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به نقش استان مازندران در تأمین نان و خدمات ضروری، گفت: رزمایشهای انجامشده در حوزه سامانههای بانکی و توزیع آرد نشان داد که آمادگی لازم برای مقابله با اختلالات احتمالی وجود دارد.
وی همچنین بر ضرورت اسکان اضطراری و موقت در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: حادثه آستانهاشرفیه نشان داد که هیچ نقطهای از کشور از تهدید مصون نیست.
سردار قمی در پایان با اشاره به سامانه هشدار حملات هوایی، خواستار ایجاد اتاقهای وضعیت در استانداریها شد و افزود: روایتهای صحیح، امیدبخش و مستند باید از طریق رسانهها منتشر شود تا آگاهی عمومی تقویت شود. وی پدافند غیرعامل را رسالتی ملی دانست که باید با جدیت، انسجام و آیندهنگری دنبال شود.