نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، از حمایت روسیه، چین، ونزوئلا و نیکاراگوئه از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی ایران درباره ممنوعیت هر گونه حمله یا تهدید به حمله به مراکز و تاسیسات هسته‌ای خبر داد.

حمایت چین، روسیه، ونزوئلا و نیکاراگوئه از قطعنامه ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از حمایت روسیه، چین، ونزوئلا و نیکاراگوئه از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی ایران درباره ممنوعیت هر گونه حمله یا تهدید به حمله به مراکز و تاسیسات هسته‌ای خبر داد.

اولیانوف نوشت: «ایران در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش‌نویس قطعنامه‌ای با عنوان "ممنوعیت هرگونه حمله و تهدید به حمله علیه تاسیسات و سایت‌های هسته‌ای تحت پوشش پادمان‌های آژانس" را ارائه کرد. چین، نیکاراگوئه، روسیه و ونزوئلا از این پیش‌نویس حمایت کردند.»