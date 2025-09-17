پخش زنده
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، از حمایت روسیه، چین، ونزوئلا و نیکاراگوئه از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایران درباره ممنوعیت هر گونه حمله یا تهدید به حمله به مراکز و تاسیسات هستهای خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از حمایت روسیه، چین، ونزوئلا و نیکاراگوئه از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایران درباره ممنوعیت هر گونه حمله یا تهدید به حمله به مراکز و تاسیسات هستهای خبر داد.
اولیانوف نوشت: «ایران در نشست عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیشنویس قطعنامهای با عنوان "ممنوعیت هرگونه حمله و تهدید به حمله علیه تاسیسات و سایتهای هستهای تحت پوشش پادمانهای آژانس" را ارائه کرد. چین، نیکاراگوئه، روسیه و ونزوئلا از این پیشنویس حمایت کردند.»