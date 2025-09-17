به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در جلسه مجمع عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت، اعضای هیأت مدیره و حسابرسان برگزار شد، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ شرکت با تحقق ۸۹ درصد اهداف ارائه گردید.

طبق ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت بازآفرینی موفق به نوسازی ۷۲ هزار و ۲۴۰ واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری شده است. این دستاورد بزرگ حاصل همکاری گسترده شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و برگزاری بیش از ۱۱۹ ستاد استانی و ۳۱۶ ستاد شهرستانی بود.

عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، تأکید کرد که ساختار فعلی شرکت متناسب با حجم و مقیاس طرح های ملی و استانی نیست و نیازمند بازنگری فوری است. همچنین به پروژه شاخص بازآفرینی نیکان در شیراز اشاره و آن را نمونه‌ای موفق در حوزه معماری و توسعه درون زا معرفی کرد.

مجید روستا، عضو هیأت مدیره، از اجرای ۷۷۰ پروژه در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده خبر داد و افزود که شرکت در حوزه آموزش و توانمندسازی نیز فعالیت گسترده‌ای با برگزاری نزدیک به ۳۰۰ دوره و نشست تخصصی داشته است.

وی همچنین اعلام کرد که ۲۳ هزار و ۸۹۵ پرونده نوسازی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند اما تسهیلات پرداختی هنوز محدود بوده است. مجموع تسهیلات بانکی اختصاص یافته برای نوسازی ۳ هزار و ۲۶۷ واحد مسکونی حدود ۸ هزار میلیارد ریال بوده که قرارداد ساخت برای ۲ هزار و ۷۰۳ واحد منعقد شده است.