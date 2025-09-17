پخش زنده
امروز: -
مجمع عمومی حسابرسی صورتهای مالی شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد در سال ۱۴۰۳ بیشترین درصد نوسازی با بیش از ۷۲ هزار واحد مسکونی در بافتهای ناکارآمدمحقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در جلسه مجمع عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت، اعضای هیأت مدیره و حسابرسان برگزار شد، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ شرکت با تحقق ۸۹ درصد اهداف ارائه گردید.
طبق ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت بازآفرینی موفق به نوسازی ۷۲ هزار و ۲۴۰ واحد مسکونی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری شده است. این دستاورد بزرگ حاصل همکاری گسترده شهرداریها، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و برگزاری بیش از ۱۱۹ ستاد استانی و ۳۱۶ ستاد شهرستانی بود.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، تأکید کرد که ساختار فعلی شرکت متناسب با حجم و مقیاس طرح های ملی و استانی نیست و نیازمند بازنگری فوری است. همچنین به پروژه شاخص بازآفرینی نیکان در شیراز اشاره و آن را نمونهای موفق در حوزه معماری و توسعه درون زا معرفی کرد.
مجید روستا، عضو هیأت مدیره، از اجرای ۷۷۰ پروژه در حوزه سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده خبر داد و افزود که شرکت در حوزه آموزش و توانمندسازی نیز فعالیت گستردهای با برگزاری نزدیک به ۳۰۰ دوره و نشست تخصصی داشته است.
وی همچنین اعلام کرد که ۲۳ هزار و ۸۹۵ پرونده نوسازی به بانکهای عامل معرفی شدهاند اما تسهیلات پرداختی هنوز محدود بوده است. مجموع تسهیلات بانکی اختصاص یافته برای نوسازی ۳ هزار و ۲۶۷ واحد مسکونی حدود ۸ هزار میلیارد ریال بوده که قرارداد ساخت برای ۲ هزار و ۷۰۳ واحد منعقد شده است.