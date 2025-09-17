به پاس حمایتهای رئس دستگاه قضا استان از تیم ملی فوتبال بانوان و تیم خاتون بم مدال لیگ کوثربانوان به رئیس کل دادگستری استان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان و تیم خاتون بم، در آئینی ویژه مدال لیگ کوثر بانوان را به پاس حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان کرمان از تیم خاتون بم، به ایشان اهدا کرد.

این مراسم که با حضور معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه، نماینده شهرستان های شرق استان در مجلس، و جمعی از مقامات قضائی کرمان و مسئولان محلی برگزار شد، نشان‌دهنده تعامل سازنده و حمایت های دستگاه قضائی از تیم‌های بانوان است.

خانم جعفری در سخنانی کوتاه بر اهمیت پشتیبانی مسئولان برای پیشرفت فوتبال بانوان تأکید کرد و از تلاش‌های رئیس کل دادگستری برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای تیم خاتون بم قدردانی نمود.