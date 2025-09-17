فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۲۵ تن کود شیمیایی فاقد مجوز به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در ایست بازرسی خمه شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان گفت: مأموران ایست و بازرسی خمه این شهرستان حین کنترل و پایش محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۵ تن کود شیمیایی فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار هاشمی فر در پایان از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.