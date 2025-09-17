وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای مشترک با ۱۵ کشور دیگر درباره امنیت ناوگان جهانی صمود که مأموریت آن رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم محاصره‌شده غزه است ابراز نگرانی کرده و خواستار خودداری از هرگونه اقدام غیرقانونی یا خشونت‌آمیز علیه این کاروان دریایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، این بیانیه علاوه بر پاکستان به امضای وزرای خارجه کشور‌های بنگلادش، برزیل، کلمبیا، اندونزی، ایرلند، لیبی، مالزی، مالدیو، مکزیک، عمان، قطر، اسلوونی، آفریقای جنوبی، اسپانیا و ترکیه نیز رسیده است.

در بیانیه آمده است: ناوگان جهانی الصمود ضمن برجسته کردن نیاز‌های فوری انسانی مردم فلسطین، یادآور مسئولیت‌های جامعه جهانی در قبال این مسئله مهم هست.

این بیانیه همچنین هشدار داد که هرگونه نقض حقوق بشر یا رفتار غیرقانونی علیه شرکت‌کنندگان این کاروان با پیگرد و اقدام در چارچوب پاسخگویی بین‌المللی روبه‌رو خواهد شد.

وزرای خارجه در این بیانیه بار دیگر بر ضرورت توقف فوری جنگ در غزه، تسهیل کمک‌های انسانی و پایبندی به قوانین بین‌المللی تأکید کرده و اعلام داشتند: حمله به کشتی‌ها یا بازداشت غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی مصداق نقض قوانین بوده و باید مورد بازخواست قرار گیرد.