مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس گفت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ارتقای شاخصهای عملکردی خود از قبیل؛ فروش، سودآوری و سرمایهگذاری توانست از رتبه هجدهم به جایگاه دوازدهم جهانی صعود کند.
شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در رابطه با موفقیت تاریخی هلدینگ خلیج فارس در تازهترین رتبه بندی معتبر بین المللی، گفت: صنعت پتروشیمی ایران به عنوان پیشرو توسعه صنایع کشور، افقهای روشنی را در اینده اقتصاد ایران قرار داده و با تلاش سربازان گمنام این ملت خدمات قابل ملاحظهای را انجام داده است.
وی ادامه داد: در بیش از ۱۲ سال گذشته برخی سازمانهای بین المللی در طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی شرکتهای مختلف تولید کننده پتروشیمی، اقدام به ارزیابی فعالیت پتروشیمی کردند و گروه صنعتی پتروشمی خلیج فارس نیز در این رقابت حضور داشت.
مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس تصریح کرد: این هلدینگ از رتبه ۵۴ در طی ۱۲ سال گذشته، امروز در بین ۱۲ کشور بزرگ تولید کننده پتروشمی جهان قرار گرفته است.
شریعتمداری با اشاره به اینکه این هلدینگ سال گذشته در رتبه ۱۸ جهان قرار داشت بیان کرد: در تازهترین رتبه بندی معتبر بین المللی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۶ پله صعود توانست جایگاه دوازدهم جهانی را کسب کند.
وی ادامه داد: بر اساس جدیدترین ارزیابی ICIS (معتبرترین مرجع بین المللی در صنعت پتروشیمی) که برای سال ۲۰۲۵ منتشر شده است، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ارتقای شاخصهای عملکردی خود از قبیل؛ فروش، سودآوری و سرمایهگذار
توانست به این جایگاه صعود کند.
وی بیان کرد: برای اولین بار تاسیس اولین صندوق خطر پذیر شرکتی در صنعت پتروشمی ایران با ده هزار میلیارد سرمایه، غریب به صد طرح مهم صنعتی و دانشکاهی را در بررسی خود قرار داد تا در یک محیط کوچک، اما رو به رشد تلاش کنند داخلی سازی تکنولوزیها را انجام دهد.
وی بیان کرد:این شرکت در حال حاضر جایگاه دوم را میان شرکتهای پتروشیمی خاورمیانه داراست و در عرصه اقتصادی ایران ضمن داشتن جایگاه اول بازار سرمایه به عنوان سودآورترین شرکت و منبع اصلی تامین منابع ارزی کشور در دوران تحریم شناخته میشود.
شریعتمداری گفت:تلاش بی وقفه همکاران ما در مرزهای نیلگون خلیج فارس بدست امده و امیدوارم روبه رشد را در عرصههای گوناگون داشته باشیم.