استاندار خراسان جنوبی: مسئولان برای معرفی هر چه بیشتر ظرفیت های استان در ویژه برنامه ایران جان، با صدا و سیما همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در ستاد خدمات سفر استان با قدردانی از تلاش صدا و سیمای خراسان جنوبی در معرفی استان در شبکه های مختلف و برنامه ایران جان گفت: باید تلاش کنیم در این ویژه برنامه که در آبان میزبان استان ماست، ظرفیتهای خراسان جنوبی به ویژه در بخش گردشگری و کشاورزی را معرفی کنیم.

هاشمی همچنین خواستار نظارت بیشتر مسئولان بر وضعیت جاده های استان در روزهای پایانی سفرهای تابستانه شد تا آمار حوادث رانندگی کاهش یابد.

رئیس پلیس راه استان نیز بیشترین علت تصادفات در جاده های استان را سرعت بالا عنوان کرد و گفت: مسیرهای بیرجند- نهبندان، بیرجند- اسدیه و طبس- یزد پرحادثه ترین مسیرهای استان در سفرهای تابستان بوده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هم از برگزاری پانزده جشنواره مختلف در آذرماه در استان خبر داد و گفت: در برنامه ایران جان هم بخشهایی به موسیقی محلی استان پرداخته می شود.