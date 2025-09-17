جانباز سرافراز ۷۰ درصد، محمود دولتآبادی پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات جنگ تحمیلی در ساری به خیل شهدا پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمود دولتآبادی جانباز سرافراز ۷۰ درصد، از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و الگوی صبر و استقامت، پس از سالها تحمل جراحات ناشی از عوارض جانبازی، به خیل شهدا پیوست.
مراسم شب وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام، امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه، پس از نماز مغرب و عشاء در حسینیه عاشقان سپاه کربلا ساری برگزار می شود.
همچنین مراسم تشییع پیکر پاک جانباز شهید محمود دولتآبادی، فردا پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح از امامزاده یحیی ساری آغاز و تا آرامگاه ملامجدالدین این شهرستان ادامه خواهد داشت.
محمود دولتآبادی از جمله جانبازان سرافراز استان مازندران بود که سالها با صبر و بردباری، درد و رنج ناشی از جراحات جنگ تحمیلی را تحمل کرد و در نهایت با شهادت، به آرزوی دیرینهاش رسید.