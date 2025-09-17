به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، گوستاوو پترو، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایالات متحده، که رئیس جمهور و دولت کلمبیا را به مبارزه نکردن گسترده و جدی با تولید و قاچاق مواد مخدر متهم کرد، اظهار داشت: سیاست‌های دوگانه واشنگتن در مبارزه با مواد مخدر محکوم است و این موضع گیری‌ها توسط نظامیان و شبه نظامیان در دولت امریکا اتخاذ می‌شود.

پترو محکوم کردن دولت کشورش از سوی ایالات متحده را سیاسی و ریا کارانه دانسته و می‌افزاید: دولت امریکا تلاش می‌کند ناتوانیش در کنترل و کاهش میزان مصرف مواد مخدر در جامعه خود را به گردن دیگران بیاندازد.

رئیس جمهور کلمبیا با انتقاد از عملکرد امریکا در مبارزه با مواد مخدر گفت: ما نوکر و مطیع دیگران نیستیم و مردم کلمبیا هم مستقل و پشتیبان دولت مرکزی هستند.

وزیر امور خارجه امریکا در اظهاراتی، رئیس جمهور و دولت کلمبیا را مسئول تایید نشدن گزارش‌ها در خصوص مبارزه همه جانبه با تولید و قاچاق مواد مخدر معرفی کرده است.