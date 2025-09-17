معاون سازمان زمین‌شناسی با اشاره به افزایش شدید فرونشست زمین، خطرات فاجعه‌باری را برای مناطق شرقی مازندران و گلستان پیش‌بینی کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای شهبازی با بیان این که پیامدها و بحران فرونشست زمین از ۲۰ سال گذشته به تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور گوشزد شده است، گفت: طبق آخرین بررسی های صورت گرفته فرونشست پنهان در دشت‌های شرق مازندران و استان گلستان فاجعه بار است.

معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی در حاشیه آغاز طرح تحول زمین شناسی دریایی بلوک باختر مازندران که بر اساس آخرین بررسی ها مساحت فرونشست در دشت های کشور ۱۰ درصد افزایش یافته است، افزود: میزان فرونشست در مناطق مختلف کشور نیز متغیر است اما عمده این معضل در استان های اصفهان، تهران، کرمان و خراسان رضوی و به خصوص شرق مازندران و استان گلستان است.

وی با بیان این که تمامی استان های خشک و بیابانی کشور با چالش فرونشست مواجه هستند، ادامه داد:‌ اما عجیب ولی واقعی این پدیده این است که شرق مازندران و استان گلستان بیشترین سهم دشت های فرونشستی را دارند.

معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی فشار خشکسالی ناشی از اقلیم و فشار به منابع آب های زیر زمینی از مهمترین دلایل فاجعه بارشدن فروشنست دشت های شرق مازندران و استان گلستان است. اگر این چالش به صورت پنهان در حال گسترش است فقط به دلیل پوشش گیاهی است ،چراکه نمی توان با ابزار دقیق زمینی و هوایی فرونشست را در این مناطق ثبت و ضبط کرد.

شهبازی با تاکید بر این نکته که در استان های شمالی یعنی شرق مازندران و گلستان بیشترین چالش فرونشست را دارند و تا کنون این پدیده فقط در استان گیلان و غرب مازندران گزارش نشده است، گفت: فرونشست در شمال کشور علاو بر این که فشار بر ساختار و سازه ها، فشاربر آبخوان ها و کم شدن نفوذپذیری آب در خاک، مهمتر از همه نفوذ آب شور دریا به آب های شیرین است و این پیامد در شرق مازندران و استان گلستان بسیار جدی است.