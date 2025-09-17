به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده روند افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما تا روز پنجشنبه و کاهش ۵ تا ۸ درجه‌ای دما از روز جمعه تا روز یکشنبه است.

وی افزود: طی امروز در نوار غربی و بخش‌هایی از مرکز و در روز پنجشنبه در مناطق جنوب شرقی، وزش باد به‌صورت متوسط همراه با تندباد‌های لحظه‌ای و احتمال برخاستن غبار موقتی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته شوش با دمای ۴۵.۷و ایذه با دمای ۱۵.۳ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند، همچنین در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۷و کمینه دمای ۲۲.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.