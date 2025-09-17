محمد علی طالبی به محدودیت تردد زمینی از پاکستان به ایران اشاره کردو گفت: رایزنی‌های لازم را برای برداشتن محدودیت ها ادامه می دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار کرمان در همایش تخصصی معرفی بازار پاکستان در محل اتاق بازرگانی افزود باید برای توسعه تجارت، محدودیت‌های تردد مرزی با پاکستان رفع شود و تجار به راحتی بتوانند از این مرز که می‌تواند مرز دوستی و تعامل و همکاری مشترک نام بگیرد، حداکثر بهره‌برداری را کرد.

وی افزود کرمان استانی با تنوع ظرفیت‌های اقتصادی، قطب اول معادن کشور و جایگاه خاصی در توليدات معدنی و در زمینه زنجیره تولید و ارزش بخش معدن نیز جایگاه ممتاز را دارد.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط نیز کرمان جایگاه ویژه و دارای رتبه برتر کشور از جمله پسته و خرما و مرکبات است اظهار داشت: در حوزه انرژی‌ نیز شرایط خوبی به لحاظ ظرفیت‌های تولید انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر در کرمان وجود دارد.